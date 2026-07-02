Минздрав РФ поддержал включение лекарств в Перечень ЖНВЛП по отдельным показаниям

Минздрав РФ поддержал предложение фарминдустрии включать лекарства в Перечень ЖНВЛП по отдельным показаниям. Проект постановления правительства РФ с изменением действующего порядка в скором времени представят для общественного обсуждения. Об этом врио директора Департамента регулирования обращения лексредств и медизделий Минздрава России Валерия Гульшина сообщила 2 июля на XIII Международной научно-практической конференции «Оценка технологий здравоохранения: инструмент разработки и внедрения новых технологий», передает корреспондент «ФВ».

«Мы ориентированы на то, чтобы механизмы и процедуры [формирования лекарственных перечней] постоянно совершенствовались», — отметила Валерия Гульшина и поблагодарила профессиональное и пациентское сообщество за конструктивный диалог.

По ее словам, при Минздраве РФ была создана специальная рабочая группа по мониторингу правоприменительной практики. Пакет предложений был внесен на ее заседании в сентябре прошлого года, несколько из них получили поддержку.

«Мы предлагаем включать по показаниям препараты, которые имеют наибольшие преимущества при сравнении клинической эффективности, безопасности и экономических последствий», — сказала Валерия Гульшина.

По ее мнению, включение препарата в Перечень ЖНВЛП для узкой категории граждан позволит повысить доказательность и обоснованность формирования перечня и улучшить прозрачность планирования потребностей по конкретным нозологиям. Кроме того, позволит обеспечить финансовую устойчивость системы лекарственного обеспечения. Данный подход будет способствовать снижению предельной отпускной цены производителей на лекарственные препараты, которые включены в Перечень ЖНВЛП, при расширении и пересмотре показаний к применению лекарств в дальнейшем.

Идет проработка еще нескольких изменений в части формирования перечней лекарственных препаратов, анонсировала представитель Минздрава РФ. Среди них инициатива дать возможность включать в перечень препараты по представлению Минздрава России, а также иных федеральных органов исполнительной власти, которые входят в комиссию, чтобы современно обеспечивать систему здравоохранения препаратами, в которых она остро нуждается.

«Мы открыты к другим предложениям: если вы видите резервы для формирования перечня и улучшения процедуры, можно направить свои идеи в рабочую группу или внести их в ходе общественного обсуждения», — резюмировала Валерия Гульшина.

О том, что регулятор прорабатывает с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) механизм включения лекарств в Перечень ЖНВЛП по конкретным показаниям, на ПМЭФ-2026 обмолвился замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. Обсуждается наделение ФОИВ полномочием как минимум предлагать пересмотр цен на те лекарства, которые были включены в перечень давно и в нише которых экономическая конъюнктура с тех пор изменилась.