Минздрав РФ принял решение по поводу специальности «Фармацевтическая технология»

Ситуация с трудоустройством выпускников ординатуры по специальности «Фармацевтическая технология» вызвала обеспокоенность в отрасли. Минздрав РФ готов согласовать продление действие специальности минимум на год, сообщила «ФВ» исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина.

Согласно квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием, утвержденным Приказом Минздрава РФ № 206н от 02.05.2023, специальность «Фармацевтическая технология» сохраняется до 31 декабря 2025 года.

«Несмотря на это, департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России продолжал выдавать контрольные цифры приема образовательным организациям на ординатуру по фармацевтической технологии, — объяснила эксперт. – Если не внести коррективы, то получится, что студенты закончат в 2026 году ординатуру по специальности, которой нет. Куда им трудоустраиваться?».

Она обратила внимание на письмо руководителя департамента, которое вызвало панику среди специалистов.

До 31 декабря 2025 года провизоры-технологи в соответствии с квалификационными требованиями могут пройти профессиональную переподготовку по специальности «Управление и экономика фармации» и осуществлять профессиональную деятельность в должностях «директор (заведующий, начальник) аптечной организации; заместитель директора (заведующего, начальника) аптечной организации; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела) аптечной организации, провизор», сказано в документе.

«В письме не указано, кого касается это требование, в результате все провизоры-технологи были в панике, увидев документ. Они с трудом прошли аккредитацию, их перевели на нужную должность и вдруг — такое решение от Минздрава РФ», — пояснила Елена Неволина.

Она напомнила, что специалисты, прошедшие аккредитацию, могут работать в должности провизора-технолога до 2030 года, остальные специалисты могут пройти аккредитацию до конца года, чтобы сохранить должность.