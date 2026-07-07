Минздрав РФ разработал порядок включения БАД в единый реестр

Минздрав России разработал проект постановления об особенностях регулирования применения биодобавок, в том числе порядок формирования перечня БАД через включение в Единый реестр специализированной пищевой продукции и перечня показаний к их применению. Документ проходит публичное обсуждение до 3 августа.

Кандидатов на включение в реестр определит межведомственная комиссия, в состав которой войдут представители Минздрава РФ, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, ФАС России, Минсельхоза РФ и Минпромторга РФ. Заседания будут проводиться не чаще двух раз в год при наличии предложений о включении в реестр.

Согласно проекту, после включения БАД в перечень заявитель в течение 5 рабочих дней обязан подать заявку в экспертные организации на заключение соглашения о проведении испытаний. Соглашение должно быть заключено в течение месяца.

Раз в три года проводится выборочная оценка партии биодобавок, которая находится в обороте. Образец для проверки предоставляет сам заявитель. Если он не подаст заявление, не заключит соглашение или не предоставит образцы для проверки, экспертная организация уведомляет Минздрав РФ, который, в свою очередь, принимает решение об исключении БАД из перечня. Также исключение грозит, если в ходе испытаний обнаружат запрещенные вещества или превышение доз.

Решения комиссии будут носить рекомендательный характер. На экспертную оценку заявки и рассмотрение документов отводится 30 рабочих дней, на внесение изменений в реестр в отношении успешных кандидатов — 60 календарных дней с даты подписания протокола заседания комиссии.

Как следует из финансово-экономического обоснования к проекту, ведином реестре свидетельств о государственной регистрации на данный момент содержится 18 772 записи о БАД с действующим свидетельством. По расчетам экспертного центра Минздрава РФ, оценка одного комплекта документов на БАД обходится примерно в 107,3 тыс. руб. Кроме того, чтобы провести лабораторные испытания БАД, производителю придется потратить около 104,5 тыс. руб. на каждый образец.

Дополнительные расходы лягут на федеральный бюджет. Средства на субсидирование экспертизы заложат при формировании бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2027 год и плановые 2028–2029 годы.

В случае утверждения постановление вступит в силу с 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 марта 2033 года.

В апреле правительство РФ утвердило критерии качества БАД и их эффективности. Для признания биодобавки качественной должны быть соблюдены четыре критерия, для признания эффективной — один из трех. В документе учли замечания отраслевых ассоциаций.