Минздрав РФ разработал проект правил ценообразования на незарегистрированные лекарства

12.12.2025
19:40
Отделновостей
Минздрав России представил проект постановления, которым утверждаются правила ценообразования для незарегистрированных препаратов, ввозимых по индивидуальным показаниям. Согласно документу, организации должны подавать заявление в Минздрав РФ в бумажном виде. 
Фото: 123rf.com

Минздрав РФ разработал правила ценообразования на незарегистрированные препараты, которые ввезены в Россию для оказания помощи по жизненным показаниям конкретного пациента и содержатся в Перечне ЖНВЛП. Документ размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.

Проектом постановления устанавливается порядок ценообразования на незарегистрированные лекарственные препараты для медицинского применения, ввезенные в Российскую Федерацию для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента и международные непатентованные, или группировочные, или химические наименования которых содержатся в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, говорится в пояснительной записке к документу.

В апреле Минздрав РФ уже предлагал проект документа, писал «ФВ». В отличие от него, теперь в процессе согласования не будет принимать участия Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. 

Утверждение цены на незарегистрированный лекарственный препарат осуществляется на количество незарегистрированного лекарственного препарата, указанное в заключении (разрешительном документе), оформленном Министерством здравоохранения РФ в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 45 от 16.05.2012, предусмотренном Правилами ввоза лекарственных средств для медицинского применения в Российскую Федерацию, утвержденными постановлением Правительства РФ № 853 от 1.06.2021. 

