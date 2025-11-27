Минздрав РФ разработал три документа о наставничестве

Положение о наставничестве

Минздрав РФ собирается утвердить положение о наставничестве в сфере здравоохранения. Проект приказа проходит публичное обсуждение до 15 декабря. В случае принятия документ будет действовать с 1 марта 2026 года по 1 марта 2032 года.

Утверждено положение о наставничестве для выпускников медицинских образовательных учреждений, которые впервые прошли первичную аккредитацию. Наставничество будет осуществляться с 1 марта 2026 года по 1 марта 2032 года.

Согласно проекту, наставничество проводится в медицинских организациях, участвующих в программе госгарантий, а также в организациях, заключивших договоры о целевом обучении. Наставником может стать медработник по той же специальности со стажем работы не менее 5 лет или руководитель медорганизации (его заместитель) при наличии медобразования и стажа от 5 лет.

Условия назначения наставника:

только добровольно с письменного согласия медработника;

обязанности оформляются трудовым договором или дополнительным соглашением к нему.

Каждая медорганизация будет разрабатывать свое положение о наставничестве. Труд наставника должен быть оплачен. Ответственного за организацию наставничества назначает руководитель организации.

Наставничество может проводиться как очно, так и дистанционно. Наставника будут назначать приказом, под которым должна стоять подпись и наставника, и специалиста. После окончания наставник должен в течение 7 дней предоставить отчет. Затем издается приказ о завершении наставничества, а отчет хранится в личном деле специалиста.

Региональные органы здравоохранения обяжут размещать на сайтах перечни медорганизаций, где проводится наставничество, и обновлять их два раза в год. Также на сайтах будут размещать перечни вакантных должностей. Кроме того, рекомендуется создание «горячих линий» по вопросам наставничества.

Перечень специальностей

Еще разработан перечень специальностей, после завершения обучения по которым в отношении лиц, впервые прошедших аккредитацию, проводится наставничество.

Соглано ему, для прошедших ординатуру по направлению «Клиническая фармакология» (31.08.37) срок наставничества составит 2 года или 1 год, если специалист потом устроится работать в медорганизацию, расположенную в сельских населенных пунктах, рабочих поселках или городах с населением до 50 тыс. человек.

Порядок получения разрешений на бюджетные места

Минздрав РФ также намерен утвердить порядок, по которому медицинские и фармацевтические вузы будут получать разрешение на набор студентов на обучение по программам ординатуры на бюджетную форму обучения. Заявку образовательные организации могут подать с 1 по 30 апреля (в 2026 году с 1 по 15 сентября), через личный кабинет на Госуслугах (только в 2026 году — на бумаге, в запечатанном конверте). В заявке указываются: название специальности, желаемое количество бюджетных мест и данные о текущих студентах (и бюджетных, и платных).

Комиссия Минздрава РФ будет рассматривать заявки с 10 по 30 мая (в 2026 году — с 21 сентября по 9 октября). Решение принимается на основании:

наличия у вуза лицензии;

заключения о том, что у вуза хватает преподавателей и оборудования для практической подготовки;

мнения главных внештатных специалистов Минздрава РФ.

Так, комиссия может утвердить запрошенное вузом количество мест или уменьшить его. Заявку не рассмотрят в случае, если вуз ее отозвал, если она заполнена с ошибками или подана после окончания срока. Срок выдачи заключения — не более 15 рабочих дней после заседания комиссии.