Президент подписал закон об отработках для выпускников с фармобразованием

Президент России Владимир Путин подписал закон № 424-ФЗ от 17.11.2025 об обязательном целевом обучении студентов медицинских и фармацевтических образовательных программ.

В первом чтении Госдума России приняла законопроект в октябре. Ко второму чтению к законопроекту было предложено 46 поправок, 17 из которых депутаты приняли. В таком виде документ Госдума РФ приняла и в третьем чтении.

В новой редакции документа указано, что в случае отказа от отработки по целевому договору введут штрафы в однократном размере — компенсацию фактической стоимости обучения. Во втором чтении также утвердили поправку о смягчении требования к 100%-ному целевому набору на программы специалитета.

В документе также прописаны правила наставничества. Так, Минздраву России предстоит определить перечень специальностей, выпускникам которых предстоит проходить наставничество, а также сроки работы с наставником. Обратим внимание, что требование об обязательном наставничестве распространяется только на выпускников, получивших медицинское образование.