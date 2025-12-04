Минздрав РФ снова сдвинет сроки включения вакцин в Нацкалендарь прививок

Включение в Национальный календарь прививок вакцин от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококковой инфекции планируют отложить. Документ, разработанный Минздравом РФ, оказался в распоряжении РБК.

Согласно проекту вакцину от ротавирусной инфекции планируют внедрить в 2029 году (собирались в 2025 году), от ветряной оспы — в 2031 год (ранее — в 2027 году). Прививки против вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококковой инфекции будут включены в 2027 году вместо 2026-го и 2025-го соответственно.

Изменения собираются внести в Стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года и план ее реализации. Этот документ был утвержден в 2021 году. Согласно ему в Национальный календарь должны были быть включены вакцины от ротавирусной инфекции в 2022 году, ветряной оспы в 2024 году, ВПЧ в 2024 году и менигококковой инфекции в 2025 году. Однако этого плана правительство РФ не придерживается.

Ключевым условием в новом проекте стала полная локализация производства препаратов в России. Ранее сроки ставились в зависимость от «необходимого финансового обеспечения» и возможности локализации.

В пресс-службе Минздрава РФ журналистам сообщили, что Национальный календарь профилактических прививок регулярно совершенствуется.

«План реализации стратегии содержит поэтапные мероприятия, которые проводятся с учетом планируемых сроков производства полного цикла указанных вакцин на территории Российской Федерации», — заявили в министерстве.

В июле в Госдуме РФ прошло совещание по включению вакцины от менингококковой инфекции в Национальный календарь прививок. Замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева рассказала, что Минпромторг РФ совместно с производителями иммунобиологических лекарственных препаратов уже несколько лет прорабатывает вопрос по разработке и локализации таких препаратов на территории России. Отечественные производители готовы выпустить свои вакцины в стадии готовой лекарственной формы в 2026 году, а по полному циклу — в 2027 году.

Директор департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава РФ Елена Астапенко подтвердила, что вакцины должны производиться в России по полному циклу. «После этого мы готовы оперативно вносить изменения в существующее законодательство с дополнением нацкалендаря», — сказала она. Представитель Минздрава РФ попросила производителей прислать в министерство актуальную информацию по срокам производства. Если сроки будут такие, о каких шла речь на совещании в Госдуме РФ, то в начале следующего года Минздрав РФ вернется к этому вопросу.