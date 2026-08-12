Минздрав РФ снова сдвинул срок перехода на электронные медкнижки

Минздрав РФ отложил переход на личные медицинские книжки в электронном формате еще на год. Приказ № 705н от 29.07.2026 был опубликован на портале правовой информации.

Изменения вносятся в приказ № 90н от 18.02.2022 «Об утверждении формы, порядка ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа».

Согласно изменениям, до 1 сентября 2027 года допускается выдача и ведение ранее выданных личных медицинских книжек на бумажном носителе, оформленных на бланках и по форме. Кроме того, в форму личной медицинской книжки добавляются поля «пол» и «гражданство», которые нужно будет заполнять при оформлении документа.

Ранее проектом приказа предлагалось отменить переходный период, которым разрешается использовать старые бумажные медкнижки. Срок окончания переходного периода неоднократно сдвигался.