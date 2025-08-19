БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
Переход на электронные медкнижки сдвинули еще на год

19.08.2025
18:10
Дина Коблова
Полный переход на электронные медицинские книжки перенесли еще на один год, такое решение принял Минздрав. Изначально планировалось отказаться от бумажных версий еще в 2023 году.
Минздрав отложил переход на личные медицинские книжки в электронном формате на год — до 1 сентября 2026 года. Соответствующий приказ № 457н от 30.07.2025 был опубликован на портале правовой информации.

Изменения вносятся в приказ № 90н от 18.02.2022 «Об утверждении формы, порядка ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа».

Документ вступит в силу 31 августа 2025 года.

Изначально планировалось, что с 1 сентября 2023 года медицинские книжки начнут выдавать в электронном формате. Такой порядок утвердил Минздрав в феврале 2022 года. Однако потом стало известно, что ведомство хочет отложить переход с бумажного формата на электронный до 1 сентября 2024 года. А в августе прошлого года Минздрав продлил действие бумажных медкнижек еще на год.

