Минздрав РФ создал комиссию по формированию перечня одурманивающих веществ

В России появится межведомственная комиссия по формированию перечня одурманивающих веществ. Об этом говорится в Приказе Министерства здравоохранения РФ № 529н от 25.05.2026. Приказом также утверждено Положение о межведомственной комиссии, определяющее ее правовой статус, состав, функции и порядок принятия решений по включению, исключению или отказу во включении веществ и смесей веществ в перечень одурманивающих веществ.

Правила формирования самого перечня одурманивающих веществ утверждены правительством РФ еще в конце 2025 года. В Постановлении Правительства РФ № 1675 от 28.10.2025 прописан состав комиссии по формированию перечня и сроки для внесения и рассмотрения предложений.

Одурманивающие вещества — химические вещества синтетического или естественного происхождения, смеси веществ (независимо от их концентрации), вызывающие состояние опьянения, не включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ.

Формировать перечень и вносить в него изменения будет Минздрав России на основании решений межведомственной комиссии по формированию перечня одурманивающих веществ. В нее войдут представители Минздрава РФ, МВД РФ, Минобороны РФ, Минпромторга РФ, Минпросвещения РФ и Роспотребнадзора, а также главные внештатные специалисты Минздрава РФ.