Минздрав РФ утвердил порядок применения клинических рекомендаций

Министерство здравоохранения РФ приказом № 642н от 27.10.2025 утвердило Порядок применения клинических рекомендаций (КР). Медорганизация обеспечивает оказание помощи на основе КР и в соответствии с критериями оценки качества. Это требование распространяется на государственные, муниципальные и частные организации. Лечащий врач самостоятельно выбирает тактику обследования и лечения в зависимости от особенностей заболевания и (или) состояния пациента. Необходимо учитывать показания и противопоказания к терапии, для этого могут использоваться сведения из различных клинических рекомендаций.

В случае если КР содержат тезис-рекомендацию о применении лекарственного препарата, специализированного продукта лечебного питания или о выполнении медицинского вмешательства с использованием (применением) медицинского изделия, обращение которых прекращено (приостановлено), такой тезис-рекомендация не применяется (не учитывается), говорится в документе.

Кроме того, клинические рекомендации не станут предметом федерального государственного контроля (надзора) качества и безопасности медицинской деятельности. Однако на основе положений этих документов сформируют критерии, которые будут применяться страховыми медицинскими организациями (СМО) при экспертизе качества оказанной медпомощи.

С января 2025 года все медучреждения и врачи России обязаны оказывать медицинскую помощь на основе КР, но в условиях ограниченного ресурса часть учреждений не в состоянии их соблюдать.

Фармпроизводители выступают за включение лекарственных препаратов в соответствующие клинические рекомендации. Это позволяет быстрее внедрять инновационные методы лечения в систему здравоохранения и повысить уровень доверия граждан к ней, говорилось в письме АФПЕАЭС в Минздрав РФ.

В июле Президент РФ подписал Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.07.2025, согласно которому врачи наделяются правом применять клинические рекомендации исходя из индивидуальных потребностей каждого пациента. Речь идет о документах, в которых описаны основанные на научных доказательствах методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов. По новым правилам такие рекомендации будут применять при необходимости (ранее их применение было обязательно вне зависимости от потребностей пациента).

А в сентябре Правительство РФ утвердило полномочия Минздрава РФ по порядку применения клинических рекомендаций. Изменения внесены в Положение о министерстве.