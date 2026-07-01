Минздрав РФ утвердил программу ДПО «Фармацевтическая химия и фармакогнозия»

Минздрав России утвердил типовую дополнительную профессиональную программу повышения квалификации по специальности «Фармацевтическая химия и фармакогнозия». Приказ № 518н от 29.05.2026 опубликован на портале правовой информации. Программа рассчитана на 144 академических часа, обучение проводится в очной форме с применением электронного обучения и дистанционных технологий (ЭО и ДОТ).

Лекции (67 часов) могут проводиться с использованием ЭО и ДОТ по решению организации, семинарские занятия также возможно проводить дистанционно в объеме, указанном в учебном плане. Он составляет 20 часов. Использование дистанционных технологий при проведении промежуточной и итоговой аттестаций не допускается.

Учебный план включает четыре модуля и итоговую аттестацию:

Модуль 1. Современное состояние стандартизации и перспективы развития контроля качества лекарственных препаратов – может быть полностью дистанционным по решению образовательной организации.

Модуль 2. Современные методы и приемы исследования качества лекарственных препаратов, применяемые в фармацевтическом анализе, — 53 из 102 часа могут реализовываться дистанционно. На практическую подготовку отведены 48 часов. Она должна осуществляться на базе организаций, имеющих лицензии на изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения (за исключением радиофармацевтических) либо на изготовление радиофармацевтических лекарственных препаратов.

Модуль 3. Современные методы анализа лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов – может быть полностью дистанционным по решению образовательной организации.

Модуль 4. Современные технологии оказания первой помощи – четыре часа семинарских занятий из шести должны проводиться очно.