Минздрав РФ утвердил программу ДПО по специальности «Фармацевтическая технология»

Утверждена типовая дополнительная программа повышения квалификации по специальности «Фармация». Приказ Минздрава РФ № 533н от 25.05.2026 опубликован на портале правовой информации.

Программа рассчитана на 504 академических часа и реализуется в очной форме с возможностью частичного применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ). При этом лекционные занятия (всего 118 часов) по решению образовательной организации могут проводиться с использованием ЭО и ДОТ полностью или частично. Использование дистанционных технологий не допускается при проведении семинарских занятий, практик, промежуточных и итоговой аттестаций.

Учебный план включает четыре модуля и итоговую аттестацию:

Модуль 1. Общие вопросы профессиональной деятельности.

Модуль 2. Изготовление и внутренний контроль качества лекарственных препаратов.

Модуль 3. Оказание первой помощи.

Модуль 4. Практика.

Практическая подготовка (модуль 4) должна проводиться на базе организаций, которые должны иметь лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения и заниматься изготовлением лекарственных препаратов для медицинского применения (за исключением радиофармацевтических препаратов).