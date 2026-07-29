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Минздрав РФ увеличил число индикаторов риска по контролю за оборотом медизделий

29.07.2026
18:03
Отделновостей
Минздрав РФ предложил добавить четыре новых индикатора риска для контроля обращения медизделий. Росздравнадзор может получить дополнительные «триггеры» для выборочных проверок производителей и поставщиков.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Минздрава РФ представил проект изменений в приказ № 368н от 17.07.2023, который расширяет перечень индикаторов риска для контроля обращения медизделий. В него предлагают добавить новые индикаторы риска, по которым Росздравнадзор будет определять, где повышена вероятность нарушений.

Среди индикаторов:

  • длительное отсутствие сообщений в АИС о неблагоприятных событиях от медорганизаций «высокого» риска,
  • отсутствие изменений в регдосье медизделия более 10 лет для классов риска 2б и 3,
  • расхождения между данными в ЕИС закупок и госреестре медизделий,
  • несоответствие маркировки фактическим данным о производственных площадках.

В апреле 2025 года Минздрав РФ расширил перечень индикаторов риска до пяти позиций. А в мае исключил из списка три индикатора. 

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