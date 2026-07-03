Минздрав России разъяснил права россиян на бесплатную вакцинацию от клещевого энцефалита
Право на бесплатную вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита имеют все граждане, проживающие или выезжающие на эндемичные территории. Ограничения по профессии, возрасту или роду занятий недопустимы. Соответствующие разъяснения содержатся в ответе Минздрава России на обращение АНО «Коллективный иммунитет», с которым ознакомился «ФВ».
В АНО «Коллективный иммунитет» регулярно поступают обращения граждан в связи с отказами привить их от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Где-то их мотивируют отсутствием вакцины, где-то — противопоказаниями, которых нет в инструкции, как то беременностью, ранее писал «ФВ». Некоторые регионы вводят ограничения по социальному статусу и возрасту, неверно трактуя формулировку Календаря профилактических прививок по показаниям.
|П. 7 Календаря профилактических прививок по показаниям устанавливает, что вакцинации против клещевого вирусного энцефалита в обязательном порядке подлежат лица, проживающие на эндемичных по КВЭ территориях, лица, выезжающие на эндемичные по КВЭ территории, а также прибывшие на эту территорию лица, выполняющие следующие работы: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по лесозаготовке и т.д. Однако некоторые регионы полагают, что только занятые на этих работах граждане (из числа приезжих) вправе получить прививку бесплатно.
В письме, подписанном заместителем директора Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Натальей Пакскиной, сказано, что проживание гражданина на эндемичной по КВЭ территории и/или выезд на такую территорию определяют его право на бесплатную вакцинацию от КВЭ. Дискриминация по полу, возрасту, профессии, роду занятий и иным обстоятельствам «представляется недопустимой».
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