Минздрав России возобновил применение 12 препаратов компании «Камелия НПП»
В ГРЛС опубликован список 12 лекарственных препаратов производства ООО «Камелия НПП», чье применение возобновлено. Перечень включает «Календулы настойку», «Валерианы настойку», «Ноокам» и «Урокам». Причина возобновления действия регистрационного удостоверения (РУ) не указана.
Действие четырех лекарственных средств все еще приостановлено. Среди них «Левзеи экстракт жидкий», «Миртикам», «Перца водяного экстракт жидкий» и «Родиолы экстракт жидкий».
Ранее «ФВ» писал, что Минздрав России приостановил применение 16 лекарственных средств производства ООО «Камелия НПП». Согласно письму, основаниями стали несоответствие производителя требованиям правил надлежащей производственной практики или нарушение лицензионных требований.
Список лекарственных препаратов, чье применение было возобновлено (23 декабря 2025 года)
|
Торговое наименование и МНН
|
Компания-держатель РУ
|
Форма выпуска
|
Наличие аналогов
|
Регистрационный номер
|
Женьшеня настойка (женьшеня настоящего корней настойка)
|
ООО «Камелия НПП»
|
Настойка
|
да
|
Календулы настойка
|
ООО «Камелия НПП»
|
Настойка
|
да
|
Конского каштана экстракт жидкий (конского каштана обыкновенного семян экстракт)
|
ООО «Камелия НПП»
|
Экстракт для приема внутрь
|
да
|
Лимонника семян настойка (лимонника китайского семян настойка)
|
ООО «Камелия НПП»
|
Настойка
|
да
|
Валерианы настойка
|
ООО «Камелия НПП»
|
Настойка
|
да
|
Мяты перечной настойка (мяты перечной листьев настойка)
|
ООО «Камелия НПП»
|
Настойка
|
да
|
Ноокам (пирацетам + циннаризин)
|
ООО «Камелия НПП»
|
Капсулы, 400 мг + 25 мг
|
да
|
Пиона уклоняющегося настойка (пиона уклоняющегося травы, корневищ и корней настойка)
|
ООО «Камелия НПП»
|
Настойка
|
да
|
Пустырника настойка (пустырника травы настойка)
|
ООО «Камелия НПП»
|
Настойка
|
да
|
Урокам
|
ООО «Камелия НПП»
|
Сироп
|
нет
|
Эвкалипта настойка
|
ООО «Камелия НПП»
|
Настойка
|
да
|
Элеутерококка экстракт жидкий
|
ООО «Камелия НПП»
|
Экстракт для приема внутрь (жидкий)
|
да
Источник: ГРЛС
