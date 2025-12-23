Минздрав России возобновил применение 12 препаратов компании «Камелия НПП»

В ГРЛС опубликован список 12 лекарственных препаратов производства ООО «Камелия НПП», чье применение возобновлено. Перечень включает «Календулы настойку», «Валерианы настойку», «Ноокам» и «Урокам». Причина возобновления действия регистрационного удостоверения (РУ) не указана.

Действие четырех лекарственных средств все еще приостановлено. Среди них «Левзеи экстракт жидкий», «Миртикам», «Перца водяного экстракт жидкий» и «Родиолы экстракт жидкий».

Ранее «ФВ» писал, что Минздрав России приостановил применение 16 лекарственных средств производства ООО «Камелия НПП». Согласно письму, основаниями стали несоответствие производителя требованиям правил надлежащей производственной практики или нарушение лицензионных требований.

Список лекарственных препаратов, чье применение было возобновлено (23 декабря 2025 года)

Источник: ГРЛС