MSD передала права на свой экспериментальный препарат от ВИЧ в 129 странах

MSD (Merck & Co. — в США и Канаде) сообщила в пресс-релизе о добровольном предоставлении прав на производство дженериков своей разработки для профилактики ВИЧ алиматравир (alimatravir) в 129 странах с низким и средним уровнем дохода. Фармацевтическая корпорация заключила соглашения об этом с индийскими компаниями Aurobindo, Cipla, Emcure, Viatris, а также африканскими Aspen Pharmacare, Quality Chemical Industries и UCL.

Препарат сейчас проходит III фазу клинических испытаний (КИ) EXPrESSIVE-10 EXPrESSIVE-11, которые должны завершиться в следующем году. Его изучают в Кении, ЮАР и Уганде как средство для доконтактной профилактики.

Алиматравир блокирует обратную транскриптазу нуклеозидов — фермента, необходимого вирусу для размножения. Утверждается, что одна таблетка может обеспечивать защиту от ВИЧ-1 в течение месяца и начинает действовать через час после приема.

Ранее MSD планировала вывести на рынок другую разработку этого класса — ислатравир. Однако концерн отказался от этой идеи после того, как у участников КИ, получавших большие дозировки экспериментального лекарства, отмечено падение уровня лимфоцитов и CD4-клеток.

Будущая стоимость алиматравира пока не озвучивается. Согласно проведенному в этом году анализу, себестоимость одной таблетки может составлять менее 5 долл. на пациента в год.

В 2024 году Gilead Sciences аналогично предоставила шести производителям дженериков лицензии на свой препарат для профилактики ВИЧ ленакапавир (реализуется под брендом Yeztugo) в 120 развивающихся государствах, но уже после окончания III фазы КИ Purpose-1 и Purpose-2.

По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), за прошлый год число новых случаев заражения ВИЧ в мире достигло 1,2 млн человек — примерно 3300 человек каждый день. Свыше половины инфицированных ВИЧ живут в Африке южнее Сахары. В то же время пероральную доконтактную профилактику используют только 3,5 млн человек, хотя к 2030 году UNAIDS намерена довести этот показатель до 20 млн.