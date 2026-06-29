«Неофарм» присоединил астраханскую сеть «На здоровье»

Сеть аптек «Столички» вышла в Астраханскую область, закрыв сделку по приобретению местного игрока — сети «На здоровье», которая включает в себя 69 аптек. В компании рассказали о дальнейших планах по развитию точек.

«Присоединение аптек «На здоровье» — логичный шаг в укреплении наших позиций в Южном федеральном округе. Астраханская область становится важной точкой на карте нашего присутствия. И мы рады, что теперь почти из двух тысяч аптек «Столички» — 69 будут работать для жителей Астрахани и Астраханской области», — отметила руководитель аптечной сети «Столички» Маргарита Массалютина.

По ее словам, смена вывесок будет проходить постепенно, чтобы сохранился привычный для посетителей комфорт. «В центре нашего внимания при интеграции — команда. Мы хотим, чтобы коллектив сохранил свои рабочие места», — добавила Маргарита Массалютина.

За счет этой сделки «Неофарм» продолжает экспансию в Поволжском регионе, развивая присутствие в южной его части, рассказал генеральный директор компании «АльфаРМ» Николай Демидов. «Это также свидетельствует об амбициях сети в национальном масштабе. Развитие через «Аптеки столички» выглядит логично, так как эта сеть действует в демократичном ценовом сегменте, что адекватно для сравнительно скромного с точки зрения доходов жителей региона. Для сети это довольно заметное расширение с точки зрения увеличения выручки и роста доли рынка», — отметил он.