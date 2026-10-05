Novartis купила права на китайский мРНК-препарат от аутоиммунных болезней

Швейцарская фармацевтическая корпорация Novartis заключила с китайской Abogen Biosciences сделку на 7,8 млрд долл. — одну из крупнейших в череде соглашений западных фармгигантов с разработчиками лекарств из КНР. Об этом говорится в пресс-релизе.

Novartis выплатит 575 млн долл. авансом за права на экспериментальный препарат ABO2203 для лечения аутоиммунных заболеваний (не конкретизированы, но указывается, что он может изменить подход к борьбе с ними) и опцион на другие средства следующего поколения, тоже созданные на основе матричной РНК (мРНК). Оставшуюся сумму — до 7,2 млрд долл. — Abogen получит после успешного завершения исследований и вывода продуктов на рынок. Также предусмотрено роялти с будущих продаж.

Как отмечается, ABO2203 предлагает принципиально новый способ реализации терапевтического действия. После его инъекции липидная наночастица доставляет в клетки мРНК. Ее считывают рибосомы, которые начинают синтезировать биспецифические молекулы. Клетки выводят их в межклеточное пространство и кровь, где одним концом они цепляются за рецептор CD19 на поверхности B-клеток, атакующих организм из-за дефекта, а другим — CD3 на здоровых Т-киллерах, которые уничтожают поврежденные клетки.

По утверждению Abogen, постепенное накопление белков, связывающих CD19 и CD3, снижает токсичность. Компания опубликовала статью в журнале Cell, где описала трех человек с иммунной тромбоцитопенией — болезнью, при которой иммунные клетки разрушают тромбоциты. Лекарство вызвало полное исчезновение B-клеток в крови и костном мозге у всех троих, при этом уровень тромбоцитов нормализовался, и синдром выброса цитокинов не развился.

Это первое в истории мРНК-биспецифицическое антитело, которое дошло до исследований на людях. Сейчас ABO2203 проходит I фазу клинических испытаний (КИ) NCT06747156 (различные рефрактерные аутоиммунные заболевания) и NCT07072169 (рецидивирующая/рефрактерная B-клеточная неходжкинская лимфома). Первым в мире одобренным биспецифическим антителом, способным привлекать T-клетки к опухолевым клеткам, был блинатумомаб («Блинцито» от Amgen). Его используют при B-клеточном остром лимфобластном лейкозе с 2014 года.

Сделка заключена на фоне череды неудач Novartis. В августе концерн приостановил восемь КИ AUTOGRAPH на I/II и II фазах, где оценивалась эффективность CAR-T-клеточной терапии ракабтаген аутолейцел (rapcabtagene autoleucel / rap-cel) на участниках с волчанкой, системной склеродермией, васкулитом, ревматоидным артритом, миопатией и рассеянным склерозом после трех случаев смерти от синдрома гемофагоцитоза, ассоциированного с эффекторными иммунными клетками (IEC-HS). В сентябре стало известно о провале КИ дельпацибарт этедесиран (delpacibart etedesiran / del-desiran) — лицензия на него куплена за 12 млрд долл. у Avidity Biosciences в 2025 году. Акции Novartis подешевели на 11% за день, рыночная стоимость упала почти на 30 млрд долл.

Для швейцарского производителя это третий новый партнер из Китая за текущий год. В сентябре он подписал соглашение с BoomRay Pharmaceuticals по радиолигандному препарату на 900 млн долл., а в январе заплатил 165 млн долл. авансом SciNeuro Pharmaceuticals за технологию преодоления гематоэнцефалического барьера, чтобы ее применить в будущих лекарствах от болезни Альцгеймера, обещав дополнительно до 1,5 млрд долл.

Интерес Запада к китайским фармразработкам заметно возрос. По данным Bloomberg Intelligence, с января по июль 2026 года число соглашений в сфере фармацевтики и биотехнологий между США и КНР достигло 32. Не исключено, что к концу года будет побит прошлогодний показатель — тогда их было 45.

Однако в Вашингтоне усиливается настороженность в отношении инвестиций в китайские биотехнологии. Еще в июне Палата представителей предложила наделить Минфин полномочиями проверять такие сделки — по аналогии с уже существующими правилами для полупроводников и искусственного интеллекта. Пока все внесенные законопроекты об этом остаются на стадии обсуждения. В качестве альтернативы прорабатывается менее жесткий подход к регулированию: предлагается допустить покупку молекул из-за рубежа, если они не содержат патогенных агентов и не могут быть использованы для создания биологического оружия.

Сделки западных и китайских фармкомпаний на более чем 1 млрд долл. за 2026 год

Источник: Life Science Daily News