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Novartis купила права на китайский мРНК-препарат от аутоиммунных болезней

05.10.2026
17:04
ВладимирЗаболотских
Novartis купила права на мРНК-препарат от аутоиммунных болезней китайской Abogen Biosciences. Это первое в истории биспецифическое антитело на основе мРНК, которое дошло до клинических исследований. Оно заставляет клетки пациента вырабатывать белок, уничтожающий иммунные клетки, ошибочно атакующие организм.
Фото: 123rf.com

Швейцарская фармацевтическая корпорация Novartis заключила с китайской Abogen Biosciences сделку на 7,8 млрд долл. — одну из крупнейших в череде соглашений западных фармгигантов с разработчиками лекарств из КНР. Об этом говорится в пресс-релизе.

Novartis выплатит 575 млн долл. авансом за права на экспериментальный препарат ABO2203 для лечения аутоиммунных заболеваний (не конкретизированы, но указывается, что он может изменить подход к борьбе с ними) и опцион на другие средства следующего поколения, тоже созданные на основе матричной РНК (мРНК). Оставшуюся сумму — до 7,2 млрд долл. — Abogen получит после успешного завершения исследований и вывода продуктов на рынок. Также предусмотрено роялти с будущих продаж.

Как отмечается, ABO2203 предлагает принципиально новый способ реализации терапевтического действия. После его инъекции липидная наночастица доставляет в клетки мРНК. Ее считывают рибосомы, которые начинают синтезировать биспецифические молекулы. Клетки выводят их в межклеточное пространство и кровь, где одним концом они цепляются за рецептор CD19 на поверхности B-клеток, атакующих организм из-за дефекта, а другим — CD3 на здоровых Т-киллерах, которые уничтожают поврежденные клетки.

По утверждению Abogen, постепенное накопление белков, связывающих CD19 и CD3, снижает токсичность. Компания опубликовала статью в журнале Cell, где описала трех человек с иммунной тромбоцитопенией — болезнью, при которой иммунные клетки разрушают тромбоциты. Лекарство вызвало полное исчезновение B-клеток в крови и костном мозге у всех троих, при этом уровень тромбоцитов нормализовался, и синдром выброса цитокинов не развился.

Это первое в истории мРНК-биспецифицическое антитело, которое дошло до исследований на людях. Сейчас ABO2203 проходит I фазу клинических испытаний (КИ) NCT06747156 (различные рефрактерные аутоиммунные заболевания) и NCT07072169 (рецидивирующая/рефрактерная B-клеточная неходжкинская лимфома).

Первым в мире одобренным биспецифическим антителом, способным привлекать T-клетки к опухолевым клеткам, был блинатумомаб («Блинцито» от Amgen). Его используют при B-клеточном остром лимфобластном лейкозе с 2014 года.

Сделка заключена на фоне череды неудач Novartis. В августе концерн приостановил восемь КИ AUTOGRAPH на I/II и II фазах, где оценивалась эффективность CAR-T-клеточной терапии ракабтаген аутолейцел (rapcabtagene autoleucel / rap-cel) на участниках с волчанкой, системной склеродермией, васкулитом, ревматоидным артритом, миопатией и рассеянным склерозом после трех случаев смерти от синдрома гемофагоцитоза, ассоциированного с эффекторными иммунными клетками (IEC-HS). В сентябре стало известно о провале КИ дельпацибарт этедесиран (delpacibart etedesiran / del-desiran) — лицензия на него куплена за 12 млрд долл. у Avidity Biosciences в 2025 году. Акции Novartis подешевели на 11% за день, рыночная стоимость упала почти на 30 млрд долл.

Для швейцарского производителя это третий новый партнер из Китая за текущий год. В сентябре он подписал соглашение с BoomRay Pharmaceuticals по радиолигандному препарату на 900 млн долл., а в январе заплатил 165 млн долл. авансом SciNeuro Pharmaceuticals за технологию преодоления гематоэнцефалического барьера, чтобы ее применить в будущих лекарствах от болезни Альцгеймера, обещав дополнительно до 1,5 млрд долл.

Интерес Запада к китайским фармразработкам заметно возрос. По данным Bloomberg Intelligence, с января по июль 2026 года число соглашений в сфере фармацевтики и биотехнологий между США и КНР достигло 32. Не исключено, что к концу года будет побит прошлогодний показатель — тогда их было 45.

Однако в Вашингтоне усиливается настороженность в отношении инвестиций в китайские биотехнологии. Еще в июне Палата представителей предложила наделить Минфин полномочиями проверять такие сделки — по аналогии с уже существующими правилами для полупроводников и искусственного интеллекта. Пока все внесенные законопроекты об этом остаются на стадии обсуждения. В качестве альтернативы прорабатывается менее жесткий подход к регулированию: предлагается допустить покупку молекул из-за рубежа, если они не содержат патогенных агентов и не могут быть использованы для создания биологического оружия.

Сделки западных и китайских фармкомпаний на более чем 1 млрд долл. за 2026 год

Дата (2026)

Покупатель

Партнер из КНР

Препарат или технология

Аванс, долл.

Сумма, долл.

1

30 января

AstraZeneca

CSPC Pharmaceutical

8 препаратов длительного действия от ожирения и диабета 2-го типа, включая SYH2082 (агонист рецепторов ГПП-1 и ГИП), а также доступ к ИИ-алгоритмам для доклинических исследований и технологию LiquidGel, которая позволяет делать инъекции 1 раз в месяц

1,2 млрд

До 18,5 млрд

2

12 мая

Bristol-Myers Squibb

Jiangsu Hengrui

По 4 препарата от раковых, гематологических, иммунных заболеваний, совместное создание еще 5 молекул с нуля

600 млн

До 15,2 млрд

3

28 мая

Pfizer

Innovent Biologics

12 онкопрепаратов: конъюгаты антитело-лекарство (ADC) и мультиспецифические антитела

650 млн

До 10,5 млрд

4

8 февраля

Eli Lilly

Innovent Biologics

Антитела от раковых и иммунных заболеваний

350 млн

До 8,85 млрд

5

12 января

AbbVie

RemeGen

RC148, биспецифическое антитело, нацеленное на PD-1 и VEGF, для лечения солидных опухолей

650 млн

До 5,6 млрд

6

11 февраля

Madrigal

Suzhou Ribo Life Science и Ribocure

6 препаратов на основе малых интерферирующих РНК (миРНК) против MASH (метаболического стеатогепатита)

60 млн

До 4,46 млрд

7

24 сентября

Eli Lilly

InnoCare Pharma

Совместная разработка препаратов против 5 белков, связанных с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями

До 100 млн

До 3,35 млрд

8

1 июня

Eli Lilly

Haisco Pharmaceutical

До 5 препаратов (малые молекулы и биопрепараты) в разных областях

87 млн

До 3,05 млрд

9

29 марта

Eli Lilly

Insilico Medicine*

Препараты в форме таблеток, которые проходят доклинические исследования, и совместные исследования (фиброз, онкология, иммунология, анальгезия, метаболизм)

115 млн

До 2,75 млрд

10

29 сентября (Reuters)

Novo Nordisk

Jiangsu Hengrui

HRS-1596, пероральный препарат против ожирения и диабета, двойной агонист рецепторов ГПП-1 и ГИП для приема раз в неделю

300 млн

До 2,6 млрд

11

22 июня

SK Biopharmaceuticals

Insilico Medicine*

Малые молекулы, найденные с помощью ИИ, и препараты новых типов против болезней ЦНС

18 млн

Более 2,5 млрд

12

14 июля

Avere Therapeutics

Hansoh Pharmaceutical

HS-20118 (AVR-001), пероральный блокатор ИЛ-23 для лечения псориаза

120 млн

До 2,3 млрд

13

3 августа

Pathos AI

Alphamab Oncology

JSKN016, противораковый ADC, нацеленный на TROP2 и HER3

125 млн

До 2,22 млрд

14

28 сентября

MSD (Merck & Co. — в США и Канаде)

SciBrunch Therapeutics

SPR2015, пероральный противораковый ингибитор KRAS G12D (в активной форме)

400 млн

До 2,13 млрд

15

2 июля

AstraZeneca

CSPC Pharmaceutical

Препараты на основе малых интерферирующих РНК (siRNA), нацеленные на два белка, связанные с болезнями почек

30 млн

До 1,77 млрд

16

2 февраля

Genentech (Roche)

SanegeneBio

Препарат на основе технологии РНК-интерференции против аутоиммунных болезней почек, ожирения и кардиометаболических нарушений

200 млн

До 1,7 млрд

17

30 июня

Boulevard Bio

METiS TechBio

MTS-128, триспецифический активатор Т-клеток

20 млн

До 1,62 млрд

18

4 марта

Sanofi

Sino Biopharm (Chia Tai Tianqing)

Rovadicitinib, пероральный ингибитор JAK и ROCK, против миелофиброза и хронической реакции «трансплантат против хозяина»

135 млн

До 1,53 млрд

19

13 февраля

Gilead

Genhouse Bio

GH31, противораковый ингибитор MAT2A

80 млн

До 1,53 млрд

20

1 сентября

Roche

Simcere Zaiming

SIM0660, триспецифический активатор Т-клеток (CD79a, CD19, CD3) против B-клеточных заболеваний

75 млн

До 1,53 млрд

21

25 августа

Sentivera

Haisco Pharmaceutical

Малая молекула для борьбы с воспалением 2-го типа

75,89 млн (с долей в капитале)

Более 1,5 млрд

22

14 июля

AstraZeneca

Dizal Pharmaceutical

Zegfrovy (сунвозертиниб), пероральный ингибитор EGFR при раке легкого с мутацией в 20-м экзоне гена

600 млн

До 1,5 млрд

23

3 сентября

GSK

HUTCHMED

HMPL-A830, противораковый конъюгат, нацеленный на KRAS и EGFR

110 млн

Около 1,3 млрд

24

24 февраля

Solstice Oncology

Harbour BioMed

Porustobart (HBM4003), противораковое антитело, нацеленное на CTLA-4

105 млн (включая 50 млн в виде доли в капитале)

Около 1,2 млрд

25

3 марта

UCB

Antengene

ATG-201, биспецифический активатор Т-клеток (CD19, CD3) для лечения B-клеточных аутоиммунных болезней

80 млн

Около 1,18 млрд

26

14 июля

Spero Therapeutics

Innovent Biologics

IBI355 (SP001), антитело, нацеленное на CD40L при IgG4-связанном заболевании и болезни Шёгрена

Не раскрыт

Около 1,1 млрд

27

28 августа

Genentech (Roche)

DualityBio

Противораковый ADC на основе технологии DUPAC, которая позволяет использовать в качестве токсичной нагрузки ингибиторы топоизомеразы или химикаты, разрушающие микротрубочки

45 млн

Более 1,045 млрд

28

6 мая

GSK

SiranBio

SA030, препарат на основе siRNA, нацеленный на белок ALK7 для лечения кардиометаболических болезней

Не раскрыт

Более 1 млрд

Источник: Life Science Daily News

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