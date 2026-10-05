Novartis купила права на китайский мРНК-препарат от аутоиммунных болезней
Швейцарская фармацевтическая корпорация Novartis заключила с китайской Abogen Biosciences сделку на 7,8 млрд долл. — одну из крупнейших в череде соглашений западных фармгигантов с разработчиками лекарств из КНР. Об этом говорится в пресс-релизе.
Novartis выплатит 575 млн долл. авансом за права на экспериментальный препарат ABO2203 для лечения аутоиммунных заболеваний (не конкретизированы, но указывается, что он может изменить подход к борьбе с ними) и опцион на другие средства следующего поколения, тоже созданные на основе матричной РНК (мРНК). Оставшуюся сумму — до 7,2 млрд долл. — Abogen получит после успешного завершения исследований и вывода продуктов на рынок. Также предусмотрено роялти с будущих продаж.
Как отмечается, ABO2203 предлагает принципиально новый способ реализации терапевтического действия. После его инъекции липидная наночастица доставляет в клетки мРНК. Ее считывают рибосомы, которые начинают синтезировать биспецифические молекулы. Клетки выводят их в межклеточное пространство и кровь, где одним концом они цепляются за рецептор CD19 на поверхности B-клеток, атакующих организм из-за дефекта, а другим — CD3 на здоровых Т-киллерах, которые уничтожают поврежденные клетки.
По утверждению Abogen, постепенное накопление белков, связывающих CD19 и CD3, снижает токсичность. Компания опубликовала статью в журнале Cell, где описала трех человек с иммунной тромбоцитопенией — болезнью, при которой иммунные клетки разрушают тромбоциты. Лекарство вызвало полное исчезновение B-клеток в крови и костном мозге у всех троих, при этом уровень тромбоцитов нормализовался, и синдром выброса цитокинов не развился.
|
Это первое в истории мРНК-биспецифицическое антитело, которое дошло до исследований на людях. Сейчас ABO2203 проходит I фазу клинических испытаний (КИ) NCT06747156 (различные рефрактерные аутоиммунные заболевания) и NCT07072169 (рецидивирующая/рефрактерная B-клеточная неходжкинская лимфома).
Первым в мире одобренным биспецифическим антителом, способным привлекать T-клетки к опухолевым клеткам, был блинатумомаб («Блинцито» от Amgen). Его используют при B-клеточном остром лимфобластном лейкозе с 2014 года.
Сделка заключена на фоне череды неудач Novartis. В августе концерн приостановил восемь КИ AUTOGRAPH на I/II и II фазах, где оценивалась эффективность CAR-T-клеточной терапии ракабтаген аутолейцел (rapcabtagene autoleucel / rap-cel) на участниках с волчанкой, системной склеродермией, васкулитом, ревматоидным артритом, миопатией и рассеянным склерозом после трех случаев смерти от синдрома гемофагоцитоза, ассоциированного с эффекторными иммунными клетками (IEC-HS). В сентябре стало известно о провале КИ дельпацибарт этедесиран (delpacibart etedesiran / del-desiran) — лицензия на него куплена за 12 млрд долл. у Avidity Biosciences в 2025 году. Акции Novartis подешевели на 11% за день, рыночная стоимость упала почти на 30 млрд долл.
Для швейцарского производителя это третий новый партнер из Китая за текущий год. В сентябре он подписал соглашение с BoomRay Pharmaceuticals по радиолигандному препарату на 900 млн долл., а в январе заплатил 165 млн долл. авансом SciNeuro Pharmaceuticals за технологию преодоления гематоэнцефалического барьера, чтобы ее применить в будущих лекарствах от болезни Альцгеймера, обещав дополнительно до 1,5 млрд долл.
Интерес Запада к китайским фармразработкам заметно возрос. По данным Bloomberg Intelligence, с января по июль 2026 года число соглашений в сфере фармацевтики и биотехнологий между США и КНР достигло 32. Не исключено, что к концу года будет побит прошлогодний показатель — тогда их было 45.
Однако в Вашингтоне усиливается настороженность в отношении инвестиций в китайские биотехнологии. Еще в июне Палата представителей предложила наделить Минфин полномочиями проверять такие сделки — по аналогии с уже существующими правилами для полупроводников и искусственного интеллекта. Пока все внесенные законопроекты об этом остаются на стадии обсуждения. В качестве альтернативы прорабатывается менее жесткий подход к регулированию: предлагается допустить покупку молекул из-за рубежа, если они не содержат патогенных агентов и не могут быть использованы для создания биологического оружия.
Сделки западных и китайских фармкомпаний на более чем 1 млрд долл. за 2026 год
|
№
|
Дата (2026)
|
Покупатель
|
Партнер из КНР
|
Препарат или технология
|
Аванс, долл.
|
Сумма, долл.
|
1
|
AstraZeneca
|
CSPC Pharmaceutical
|
8 препаратов длительного действия от ожирения и диабета 2-го типа, включая SYH2082 (агонист рецепторов ГПП-1 и ГИП), а также доступ к ИИ-алгоритмам для доклинических исследований и технологию LiquidGel, которая позволяет делать инъекции 1 раз в месяц
|
1,2 млрд
|
До 18,5 млрд
|
2
|
Bristol-Myers Squibb
|
Jiangsu Hengrui
|
По 4 препарата от раковых, гематологических, иммунных заболеваний, совместное создание еще 5 молекул с нуля
|
600 млн
|
До 15,2 млрд
|
3
|
Pfizer
|
Innovent Biologics
|
12 онкопрепаратов: конъюгаты антитело-лекарство (ADC) и мультиспецифические антитела
|
650 млн
|
До 10,5 млрд
|
4
|
Eli Lilly
|
Innovent Biologics
|
Антитела от раковых и иммунных заболеваний
|
350 млн
|
До 8,85 млрд
|
5
|
AbbVie
|
RemeGen
|
RC148, биспецифическое антитело, нацеленное на PD-1 и VEGF, для лечения солидных опухолей
|
650 млн
|
До 5,6 млрд
|
6
|
Madrigal
|
Suzhou Ribo Life Science и Ribocure
|
6 препаратов на основе малых интерферирующих РНК (миРНК) против MASH (метаболического стеатогепатита)
|
60 млн
|
До 4,46 млрд
|
7
|
Eli Lilly
|
InnoCare Pharma
|
Совместная разработка препаратов против 5 белков, связанных с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями
|
До 100 млн
|
До 3,35 млрд
|
8
|
Eli Lilly
|
Haisco Pharmaceutical
|
До 5 препаратов (малые молекулы и биопрепараты) в разных областях
|
87 млн
|
До 3,05 млрд
|
9
|
Eli Lilly
|
Insilico Medicine*
|
Препараты в форме таблеток, которые проходят доклинические исследования, и совместные исследования (фиброз, онкология, иммунология, анальгезия, метаболизм)
|
115 млн
|
До 2,75 млрд
|
10
|
29 сентября (Reuters)
|
Novo Nordisk
|
Jiangsu Hengrui
|
HRS-1596, пероральный препарат против ожирения и диабета, двойной агонист рецепторов ГПП-1 и ГИП для приема раз в неделю
|
300 млн
|
До 2,6 млрд
|
11
|
SK Biopharmaceuticals
|
Insilico Medicine*
|
Малые молекулы, найденные с помощью ИИ, и препараты новых типов против болезней ЦНС
|
18 млн
|
Более 2,5 млрд
|
12
|
Avere Therapeutics
|
Hansoh Pharmaceutical
|
HS-20118 (AVR-001), пероральный блокатор ИЛ-23 для лечения псориаза
|
120 млн
|
До 2,3 млрд
|
13
|
Pathos AI
|
Alphamab Oncology
|
JSKN016, противораковый ADC, нацеленный на TROP2 и HER3
|
125 млн
|
До 2,22 млрд
|
14
|
MSD (Merck & Co. — в США и Канаде)
|
SciBrunch Therapeutics
|
SPR2015, пероральный противораковый ингибитор KRAS G12D (в активной форме)
|
400 млн
|
До 2,13 млрд
|
15
|
AstraZeneca
|
CSPC Pharmaceutical
|
Препараты на основе малых интерферирующих РНК (siRNA), нацеленные на два белка, связанные с болезнями почек
|
30 млн
|
До 1,77 млрд
|
16
|
Genentech (Roche)
|
SanegeneBio
|
Препарат на основе технологии РНК-интерференции против аутоиммунных болезней почек, ожирения и кардиометаболических нарушений
|
200 млн
|
До 1,7 млрд
|
17
|
Boulevard Bio
|
METiS TechBio
|
MTS-128, триспецифический активатор Т-клеток
|
20 млн
|
До 1,62 млрд
|
18
|
Sanofi
|
Sino Biopharm (Chia Tai Tianqing)
|
Rovadicitinib, пероральный ингибитор JAK и ROCK, против миелофиброза и хронической реакции «трансплантат против хозяина»
|
135 млн
|
До 1,53 млрд
|
19
|
Gilead
|
Genhouse Bio
|
GH31, противораковый ингибитор MAT2A
|
80 млн
|
До 1,53 млрд
|
20
|
Roche
|
Simcere Zaiming
|
SIM0660, триспецифический активатор Т-клеток (CD79a, CD19, CD3) против B-клеточных заболеваний
|
75 млн
|
До 1,53 млрд
|
21
|
Sentivera
|
Haisco Pharmaceutical
|
Малая молекула для борьбы с воспалением 2-го типа
|
75,89 млн (с долей в капитале)
|
Более 1,5 млрд
|
22
|
AstraZeneca
|
Dizal Pharmaceutical
|
Zegfrovy (сунвозертиниб), пероральный ингибитор EGFR при раке легкого с мутацией в 20-м экзоне гена
|
600 млн
|
До 1,5 млрд
|
23
|
GSK
|
HUTCHMED
|
HMPL-A830, противораковый конъюгат, нацеленный на KRAS и EGFR
|
110 млн
|
Около 1,3 млрд
|
24
|
Solstice Oncology
|
Harbour BioMed
|
Porustobart (HBM4003), противораковое антитело, нацеленное на CTLA-4
|
105 млн (включая 50 млн в виде доли в капитале)
|
Около 1,2 млрд
|
25
|
UCB
|
Antengene
|
ATG-201, биспецифический активатор Т-клеток (CD19, CD3) для лечения B-клеточных аутоиммунных болезней
|
80 млн
|
Около 1,18 млрд
|
26
|
Spero Therapeutics
|
Innovent Biologics
|
IBI355 (SP001), антитело, нацеленное на CD40L при IgG4-связанном заболевании и болезни Шёгрена
|
Не раскрыт
|
Около 1,1 млрд
|
27
|
Genentech (Roche)
|
DualityBio
|
Противораковый ADC на основе технологии DUPAC, которая позволяет использовать в качестве токсичной нагрузки ингибиторы топоизомеразы или химикаты, разрушающие микротрубочки
|
45 млн
|
Более 1,045 млрд
|
28
|
GSK
|
SiranBio
|
SA030, препарат на основе siRNA, нацеленный на белок ALK7 для лечения кардиометаболических болезней
|
Не раскрыт
|
Более 1 млрд
Источник: Life Science Daily News
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