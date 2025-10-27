Novartis заключила вторую крупнейшую сделку года в фармотрасли на 12 млрд долларов

Швейцарская Novartis сообщила о приобретении американской биотехнологической компании Avidity Biosciences за 12 млрд долл. Это вторая крупнейшая сделка в фармацевтической отрасли за 2025 год.

По условиям соглашения акционерам Avidity выплатят наличными по 72 долл. за каждую ценную бумагу компании. Предложенная цена превысила последние котировки на 46%.

В результате Novartis получит права на три препарата, созданных для лечения наследственных нервно-мышечных заболеваний. Среди них — delpacibart zotadirsen от мышечной дистрофии Дюшенна, delpacibart etedesiran от миотонической дистрофии первого типа и delpacibart braxlosiran от фациоскапулоплечевой мышечной дистрофии. Все лекарства проходят III фазу клинических испытаний и могут выйти в продажи до 2030 года.

Фармгиганту также достанется платформа для создания конъюгатов антитело с олигонуклеотидами (AOC). Как утверждается, эта технология впервые позволит доставлять РНК-терапии непосредственно в мышечную ткань.

Предполагается, что сделку закроют в первой половине следующего года. До этого Avidity планирует учредить фирму SpinCo для продолжения работы над инновационными средствами от болезней сердца. За каждые десять акций материнской компании будет выдаваться одна акция новой.

Как и многие в индустрии, Novartis переживает истечение патентов на флагманские продукты. В июле 2025 года утратил патентную защиту Entresto (сакубитрил + валсартан), который принес концерну 7,8 млрд долл. выручки в 2024 году. Несмотря на попытки через суды воспрепятствовать выходу дженериков, индийская MSN Pharmaceuticals начала продажи копий этого лекарства от сердечной недостаточности в США. В 2029-м та же участь постигнет противопсориазный «Козэнтикс» (секукинумаб), объем продаж которого составил 6,1 млрд долл. за прошлый год.

По состоянию на октябрь общая сумма сделок в фармотрасли достигла 70 млрд долл. за 2025 год. Стоимость 17 из них превышает 1 млрд долл.

Johnson & Johnson возглавила рейтинг, купив в январе разработчика средств от заболеваний центральной нервной системы Intra-Cellular Therapies за 14,6 млрд долл. Третье место занимает июльское соглашение на 10 млрд долл. еще одной американской фармкорпорации MSD (Merck&Co. — в США и Канаде) — она стала владельцем Verona Pharma и прав на инновационный ингалятор от хронической обструктивной болезни легких. На четвертой строчке — французская Sanofi, которая заплатила 9,1 млрд долл. за поглощение Blueprint Medicines вместе с ее средствами от мастоцитоза в июне. Замыкает пятерку объявленная в конце сентября сделка Genmab по приобретению нидерландского создателя противораковых препаратов Merus за 8 млрд долл.