Novo Nordisk обвинила Eli Lilly в обманной рекламе Wegovy

Датская фармацевтическая корпорация Novo Nordisk подала иск в федеральный суд штата Нью-Джерси против американской Eli Lilly за использование в рекламе данных устаревших исследований. Таким образом потребители были введены в заблуждение относительно эффективности конкурирующих препаратов от диабета и ожирения на основе семаглутида и тирзепатида, говорится в пресс-релизе.

Семаглутид принадлежит к классу агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Он имитирует действие естественного гормона инкретина, который стимулирует выработку инсулина, снижает уровень сахара в крови и подавляет аппетит. FDA одобрило его в 2017 году в виде инъекций для лечения сахарного диабета 2-го типа под торговым наименованием «Оземпик», а в 2021-м — для похудения под маркой Wegovy. Поскольку со временем организм адаптировался к лекарству, и вес переставал уходить, в 2026-м появилась втрое большая дозировка Wegovy в 7,2 мг. Тирзепатид действует схожим образом, но имитирует не только ГПП-1, но и глюкозозависимый инсулинотропный полипептид (ГИП). В 2022 году препарат вышел на американский рынок как противодиабетическое средство под брендом Mounjaro, в 2023-м — как препарат от ожирения Zepbound, максимальная утвержденная дозировка которого — 15 мг.

По утверждению истца, рекламный ролик Eli Lilly показывает, что в III фазе клинических испытаний (КИ) SURMOUNT-5 Zepbound помог участникам потерять в среднем около 22,7 кг, тогда как Wegovy — всего 15. При этом умалчивается, что группа Wegovy получила дозировку в 2,4 мг. В III фазе КИ STEP UP ее увеличение до 7,2 мг позволило добровольцам сбросить 21,3 кг.

Novo Nordisk считает, что реклама искажает картину, противопоставляя тирзепатид в максимальной дозировке меньшей, уже неактуальной дозировке семаглутида. Датская фармкомпания просит суд обязать Eli Lilly не распространять спорные тезисы и организовать информационную кампанию для донесения до потребителей, что прежние материалы содержали некорректное сравнение препаратов.

Главный юрисконсульт и старший вице-президент Novo Nordisk Джон Куклман рассказал Reuters, что Eli Lilly было направлено письмо с требованием исправить рекламу еще в апреле. С тех пор американский концерн добавил сноску о наличии дозы Wegovy в 7,2 мг, но, по мнению его датского конкурента, она «неоднозначна, сложная для понимания, практически нечитаема и крайне скудна» — она никак не дает понять, что новая версия Wegovy существенно эффективнее той, что использовалась в SURMOUNT-5.

Аналогичная претензия касается рекламы средств от диабета. Eli Lilly сопоставляла максимальную дозу Mounjaro с «Оземпиком» в дозировке 1 мг, хотя Novo Nordisk уже больше четырех лет предлагает его в дозировке 2 мг.

Представитель Eli Lilly заявил порталу Fierce Pharma, что реклама опирается на результаты единственного рандомизированного КИ, прямо сравнивающего тирзепатид с семаглутидом. Производитель настаивает на достоверности своей кампании.

Пять месяцев назад Bayer обратилась в суд с аналогичным иском к Johnson & Johnson (J&J). По заявлению немецкого концерна, в рекламе, сопоставляющей препараты от рака простаты «Эрлеада» (апалутамид) и «Нубека» (даролутамид), приводилась информация из ретроспективного анализа реальной клинической практики, имеющего серьезные методологические изъяны, а не из полноценных КИ.

Судебный процесс разворачивается на фоне ожесточенной конкуренции между Novo Nordisk и Lilly за лидерство в сегменте агонистов рецепторов ГПП‑1, продажи которых, по оценке J.P. Morgan, могут достичь 200 млрд долл. к 2030 году. Хотя Novo Nordisk первой вышла на этот рынок, пальму первенства сейчас удерживает Eli Lilly. В I квартале этого года Mounjaro принес 8,7 млрд долл. выручки, тогда как «Оземпик» — 27,8 млрд датских крон (около 4,2 млрд долл.). Zepbound за тот же период обошел по продажам Wegovy: 4,3 млрд долл. против 21 млрд датских крон (около 3,1 млрд долл.). Борьба компаний идет сразу по нескольким направлениям: это и цены, и партнерства с телемедицинскими сервисами, и прямые каналы сбыта, меняющие привычные маркетинговые схемы в индустрии.