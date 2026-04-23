Novo Nordisk представила результаты КИ перорального семаглутида для подростков

Семаглутид в виде таблеток снизил уровень гликированного гемоглобина (HbA1c — показатель среднего содержания сахара в крови за последние три месяца) на 0,83% больше, чем плацебо, у добровольцев в возрасте от десяти до 17 лет с сахарным диабетом 2-го типа в III фазе клинических испытаний (КИ) PIONEER TEENS. Об этом говорится в пресс-релизе фармацевтической корпорации Novo Nordisk, которой принадлежит препарат.

В исследовании участвовали 132 человека, которые получали лекарство датской компании на протяжении 26 недель. Параллельно им давали метформин, инсулин или их комбинацию.

Во второй половине 2026 года производитель намерен подать заявки на расширение показаний к применению перорального семаглутида в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). В случае положительного решения это будет первый пероральный агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) на рынке для лечения диабета 2-го типа у подростков.

Семаглутид имитирует действие кишечного гормона — ГПП-1, который стимулирует выработку инсулина в ответ на прием пищи, замедляет опустошение желудка и снижает аппетит, тем самым нормализуя уровень сахара в крови. Его пероральная форма уже одобрена для лечения взрослых под торговыми наименованиями «Ребелсас», назначаемый для лечения диабета 2-го типа с 2019 года, и Wegovy, который американский регулятор разрешил использовать при ожирении в декабре 2025-го. Для несовершеннолетних сегодня доступны только инъекционные агонисты ГПП-1. Между тем на 2021 год в мире насчитывалось 14,6 млн людей в возрасте от десяти до 19 лет с диабетом 2-го типа, а к концу текущего десятилетия их число может вырасти до 20,9 млн. При этом стандартные протоколы лечения диабета — метформин и инсулин — имеют ограничения: первый со временем утрачивает эффективность у половины подростков, второй может вызывать гипогликемию и набор веса.

На этой неделе фармгигант Pfizer сообщил об открытии предзаказа на его агонист ГПП-1 экноглутид (ecnoglutide) в Китае. Препарат можно увидеть в местных интернет-магазинах под брендом Xianweiying. Стоимость шприц-ручки, рассчитанной на четыре инъекции, — 489 юаней (примерно 72 долл.).

Китайский регулятор одобрил экноглутид для лечения диабета 2-го типа в январе 2026 года, а в марте — для снижения веса. В феврале Pfizer приобрела права на его коммерциализацию в КНР, заключив соглашение с Sciwind Biosciences на 495 млн долл.

В стране также представлен инъекционный Wegovy с ноября 2024 года по 987—1284 юаня (141—183 долл.) за месячный курс. В декабре того же года состоялся выход на китайский рынок Mounjaro (тирзепатид) от Eli Lilly — главного конкурента Novo Nordisk в сегменте средств от ожирения и диабета. Его цена — 937—1599 юаней (130—220 долл.). Год спустя в продажах появился еще один агонист ГПП-1 для введения подкожно — Xinmermei (маздутид/mazdutide) от Innovent Biologics, четыре дозы которого стоят 2920 юаней (411 долл.).