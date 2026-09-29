Novo Nordisk займется созданием препаратов для похудения с интервалом введения раз в месяц

Novo (до недавнего ребрендинга Novo Nordisk) договорилась о получении прав на использование шведской технологии PharmaShell, которая позволит вводить препараты от ожирения и диабета 2-го типа раз в один-три месяца, а не каждую неделю. Об этом говорится в пресс-релизе.

Датский производитель заключил соглашение на 1,165 млрд евро (~1,33 млрд долл.) с биотехнологической компанией Nanexa. Принадлежащая ей PharmaShell, согласно условиям, будет применяться в создании пяти лекарственных молекул для лечения ожирения, диабета 2-го типа и кардиометаболических заболеваний. Из общей суммы сделки 615 млн евро (~700 млн долл.) — аванс (точный размер не раскрывается), а также выплаты в случае успешного завершения клинических испытаний (КИ) и одобрения совместно разработанных медикаментов регуляторами. Оставшиеся 550 млн евро (~626 млн долл.) будут перечислены при достижении установленных показателей продаж. Дополнительно предусмотрено роялти до 9%. Исследования и коммерциализацию полностью возьмет на себя Novo Nordisk.

В основе PharmaShell — метод атомно-слоевого осаждения (ALD), известный в производстве полупроводников. Каждую отдельную микрочастицу действующего вещества покрывают сверхтонкой неорганической оболочкой из кремния. После инъекции под кожу такие частицы образуют депо, из которого лекарство поступает в кровь по мере того, как оболочка постепенно растворяется в тканях организма. Благодаря этому удается контролировать скорость высвобождения вещества и не допускать внезапного повышения его концентрации сразу после введения — этот всплеск связывают с развитием тошноты как побочного эффекта у агонистов глюкагоноподобного пептида‑1 (ГПП-1), в том числе у семаглутида (на рынке представлен под брендами «Оземпик», Wegovy, «Ребелсас», «Семавик»).

Партнерство с Nanexa анонсировано через несколько дней после Capital Markets Day («Дня рынков капитала») Novo Nordisk. На мероприятии руководство фармкорпорации пыталось снизить опасения инвесторов относительно ее будущего. По словам главного научного директора концерна Мартина Холста Ланге, в ближайший год Novo рассчитывает получить первые данные клинических испытаний на людях как минимум по трем-четырем экспериментальным агонистам ГПП-1 с интервалом введения раз в месяц.

Гонка за увеличение интервала между инъекциями обостряется на фоне приближающегося истечения патентов на семаглутид — их срок действия подойдет к концу в начале 2030-х годов. Главный соперник, Eli Lilly, еще в прошлом году заключил соглашение на 870 млн долл. (290 млн долл. авансом) с шведской Camurus, чтобы получить лицензию на технологию FluidCrystal, формирующую под кожей гелевое депо, из которого лекарственное вещество постепенно поступает в организм.

Pfizer в свою очередь приобрела биотехнологическую компанию Metsera за 10 млрд долл., добавив в портфель экспериментальный беробенатид (berobenatide), который вводится раз в месяц. За этот актив американский фармгигант конкурировал с самой Novo Nordisk. Во IIb фазе КИ VESPER-3, итоги которой огласили в июне, после перехода с еженедельных на ежемесячные инъекции нового препарата участники продолжали терять вес без достижения эффекта плато. На 28-й неделе снижение массы тела достигало 10—12,3% в зависимости от дозировки по сравнению с плацебо. В то же время Ланге выразил скептицизм: несмотря на похудение добровольцев, беробенатид пока уступает лидерам рынка по эффективности, переносимости и удобству (для перехода на ежемесячные инъекции требуется 12-недельный курс ступенчатого повышения дозы с еженедельным введением).