Новый агонист ГПП-1 уменьшил число запоев у испытуемых с алкогольной зависимостью

Экспериментальный препарат пемвидутид (pemvidutide) биотехнологической компании Altimmune помог уменьшить алкогольную зависимость участников II фазы клинических испытаний (КИ) RECLAIM, говорится в пресс-релизе.

Выборка состояла из 100 человек с умеренной и тяжелой формами хронического алкоголизма. На протяжении полугода одной половине добровольцев еженедельно вводили по 2,4 мг пемвидутида, другой — плацебо. По завершении периода наблюдения (к 24-й неделе) в группе, получавшей лекарство, тяжелые запои стали реже — в среднем на 4,20 дня в неделю, в контрольной группе — на 2,75 дня. Разница в 1,45 дня была признана статистически значимой.

Запоем считали прием за день пяти и более порций алкоголя мужчинами, четырех — женщинами. Одна стандартная порция содержит 14 г чистого спирта (около 18 мл). Это эквивалентно примерно 45 мл крепкого напитка либо 150 мл вина.

В прошлом году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) утвердило в качестве одного из критериев эффективности подобных разработок снижение риска потребления алкоголя не менее чем на два уровня по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ее шкала (WHO-RDL) делит всех пьющих людей на четыре категории: низкий уровень употребления чистого спирта в день — до 40 г мужчинами и до 20 г женщинами, средний — 41–60 г мужчинами и 21–40 г женщинами, высокий — 61–100 г мужчинами, 41–60 г женщинами, очень высокий — свыше 100 г мужчинами и свыше 60 г женщинами. По этому показателю риск стал ниже минимум на два уровня у 64,4% среди тех, кому давали пемвидутид, и у 34,8% в группе плацебо.

Кроме того, благодаря препарату Altimmune 42,2% пациентов не злоупотребляли алкоголем с 21-й по 24-ю неделю. В группе плацебо таких случаев был вдвое меньше — 17,4%.

Профиль переносимости оказался «в целом благоприятным», хотя желудочно-кишечные побочные эффекты — тошнота, рвота и запор — чаще встречались в экспериментальной группе. На фоне нежелательных реакций пять человек прекратили курс (10%). У одного диагностирована гипонатриемия — падение уровня натрия в крови.

Пемвидутид имитирует действие рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и глюкагона. Соотношение действующих компонентов в нем — один к одному. Хотя агонисты ГПП-1 известны прежде всего способностью подавлять аппетит и регулировать уровень глюкозы, их потенциал изучается в лечении самых разных болезней — от нейродегенеративных до раковых. Рецепторы ГПП-1 расположены в мезолимбической системе мозга, отвечающей за чувство мотивации и удовольствия, а их активация подавляет тягу к алкоголю. Между тем рецепторы глюкагона в печени запускают окисление жирных кислот и не дают жиру накапливаться, что особенно важно для тех, у кого печень уже повреждена алкоголем.

Пемвидутид рассматривается и как средство для лечения метаболически ассоциированного стеатогепатита (MASH). Во IIb фазе КИ IMPACT, данные которой опубликованы в конце прошлого года, после шестимесячного курса использования препарата симптомы тяжелого воспаления печени, вызванного избыточным накоплением в ней жира, полностью исчезли у 59% участников, в группе плацебо — только у 20%.

Eli Lilly, один из лидеров в сегменте агонистов ГПП-1, проводит III фазу двух КИ своего экспериментального средства для лечения алкогольной зависимости — бренипатид (brenipatide). Он воздействует на ГПП-1 и глюкозозависимый инсулинотропный полипептид (ГИП). Параллельно его эффективность оценивается для борьбы с курением, биполярным расстройством, депрессией и опиоидной зависимостью во II/III фазе КИ RENEW.

Также в этой области заявил о себе новый игрок — Baseline Therapeutics. Стартап начал работу в январе текущего года и специализируется на лечении зависимостей и нейропсихиатрических расстройств с помощью агонистов ГПП-1. Флагманская экспериментальная молекула в его портфеле — BT-001.