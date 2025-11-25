Обзор регуляторных одобрений в США, ЕС и КНР

В период с 18 по 24 ноября регуляторы США, ЕС и КНР выдали 10 одобрений. Впервые вышла на рынок подкожная форма знаменитого противоракового препарата « Китруда » . Также среди первых в истории — метод лечения семейной хиломикронемии на основе РНК-интерференции, ингибитор DPP-1 для бронхоэктазов и подкожное средство для профилактики гемофилии А и В.

Фото: 123rf.com