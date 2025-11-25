Обзор регуляторных одобрений в США, ЕС и КНР
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)
Новые препараты
Redemplo (плозасиран/plozasiran)
- Компания-разработчик: Arrowhead Pharmaceuticals.
- Показание: семейная хиломикронемия — сверхредкое наследственное заболевание (встречается у одного на 1 млн), при котором организм не может расщеплять жиры-триглицериды из-за дефекта фермента липопротеинлипазы; уровень триглицеридов достигает тысяч мг/дл (при норме до 150), вызывая жировые отложения под кожей, сильные боли в животе и приступы острого панкреатита, способного привести к смерти.
- Механизм действия: основан на РНК-интерференции — технологии, при которой короткая молекула РНК «выключает» целевой ген в печени. Плозасиран блокирует выработку белка APOC3, который в норме тормозит выведение триглицеридов, что позволяет в несколько раз быстрее очищать кровь от жиров.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе PALISADE (NCT05089084) препарат снизил уровень триглицеридов на 80% (медианный показатель), плацебо — на 17%; острый панкреатит развился у 8% испытуемых из группы, получавшей плозасиран, после плацебо — у 20%.
- Особенности: первая в мире терапия на основе РНК-интерференции для лечения семейной хиломикронемии; вводится раз в 3 месяца подкожно.
Hyrnuo (севабертиниб/sevabertinib)
- Компания-разработчик: Bayer.
- Показание: неплоскоклеточный немелкоклеточный рак легкого с мутациями в гене HER2 — на них приходится 2—4% случаев этого рака легкого, чаще встречается у некурящих женщин.
- Механизм действия: блокирует сигнал от HER2 на поверхности раковых клеток, который заставляет их бесконтрольно размножаться.
- Результаты клинических испытаний: в I/II фазе SOHO-01 (NCT05099172) у ранее леченных пациентов объективный ответ на терапию (уменьшение размеров опухоли более чем на треть) отмечен в 64% случаев и длился 9,2 месяца (медианный показатель).
- Особенности: первый пероральный препарат, специально разработанный для сложных мутаций HER2 в экзоне 20; ускоренное одобрение; только 3% испытуемых прекратили лечение из-за побочных эффектов (обычно у онкотерапий — 8—20%).
Imdelltra (тарлатамаб/tarlatamab)
- Компания-разработчик: Amgen.
- Показание: распространенный мелкоклеточный рак легкого после химиотерапии — на эту агрессивную форму рака легкого приходится около 14% всех случаев (примерно 250 тыс. новых диагнозов ежегодно в мире); заболевание стремительно прогрессирует и метастазирует, большинство пациентов умирают в течение года после постановки диагноза.
- Механизм действия: биспецифический T-клеточный энгейджер (BiTE) — молекула одновременно связывается с белком DLL3 на поверхности раковой клетки (есть в 85—94% случаев мелкоклеточного рака) и с белком CD3 на T-лимфоците пациента, заставляя иммунную клетку атаковать и уничтожать опухоль.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе DeLLphi-304 препарат улучшил общую выживаемость по сравнению со стандартной химиотерапией — 13,6 против 8,3 месяца (снижение риска смерти на 34%); объективный ответ (уменьшение размера опухоли более чем на треть) составил 40% при медиане длительности ответа 9,7 месяца.
- Особенности: получил ускоренное одобрение в 2024 году, теперь — полное; имеет предупреждение о риске синдрома высвобождения цитокинов и нейротоксичности.
Расширение показаний
Koselugo (селуметиниб/selumetinib)
- Компания-разработчик: AstraZeneca и MSD (Merck&Co. — в США и Канаде).
- Показание: нейрофиброматоз 1-го типа у взрослых с неоперабельными плексиформными нейрофибромами — наследственное заболевание (встречается у одного на 3000 человек), при котором мутация в гене NF1 вызывает рост доброкачественных, но обезображивающих опухолей на нервах по всему телу; это становится причиной хронических болей, нарушения функций органов и инвалидности.
- Механизм действия: блокирует ферменты MEK1 и MEK2 — ключевые звенья сигнального пути RAS/MAPK, который при нейрофиброматозе работает в непрерывном режиме из-за потери белка нейрофибромина; препарат его «выключает», останавливая бесконтрольное деление клеток и уменьшая размер опухолей.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе KOMET (NCT04924608) с участием 145 взрослых объективный ответ на терапию (уменьшение объема опухоли минимум на 20%) отмечен у 20% пациентов, получавших селуметиниб, против 5% на плацебо; у 86% ответивших эффект сохранялся минимум 6 месяцев; значительно снизилась интенсивность болевых ощущений.
- Особенности: ранее был одобрен только для детей — в 2020 году; первое лекарство для взрослых с этим заболеванием; принимается перорально дважды в день.
Darzalex Faspro (даратумумаб + гиалуронидаза)
- Компания-разработчик: Johnson & Johnson (J&J).
- Показание: AL-амилоидоз (впервые диагностированный) — редкое заболевание, при котором патологические белки откладываются в тканях сердца, почек и других органов, нарушая их работу и приводя к смерти; заболеваемость — около 14—17 случаев на 1 млн человек в год, примерно 4000 новых диагнозов ежегодно в США.
- Механизм действия: даратумумаб — связывается с белком CD38 на поверхности плазматических (иммунных) клеток, производящих патологические белки, и уничтожает их; гиалуронидаза временно расщепляет гиалуроновую кислоту в подкожной ткани, позволяя быстро ввести большое количество препарата за 3—5 минут вместо многочасовой капельницы.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе ANDROMEDA (медиана наблюдения более 5 лет) добавление препарата к химиотерапии снизило риск смерти на 38%, риск ухудшения функции органов — на 53%; функцию левого желудочка удалось восстановить в 40% случаев.
- Особенности: «Дарзалекс» (внутривенная форма) одобрен в 2015 году как первое в мире средство для лечения множественной миеломы при наличии CD38 на поверхности клеток; имеет более 10 показаний; подкожная форма появилась впервые в 2020-м.
Eylea HD (афлиберцепт)
- Компания-разработчик: Regeneron Pharmaceuticals.
- Показание: макулярный отек при окклюзиях ретинальной вены — возникает, когда в вене сетчатки образуется тромб, блокирующий отток крови, что приводит к отеку макулы (центральной зоны сетчатки, отвечающей за четкое зрение) и потере зрения.
- Механизм действия: блокирует фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) — белок, который вызывает рост патологических кровеносных сосудов и просачивание жидкости в ткани глаза; блокируя VEGF, препарат уменьшает отек и предотвращает дальнейшее повреждение сетчатки.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе QUASAR у тех, кто получал Eylea HD по 8 мг каждые 8 недель, острота зрения к 36‑й неделе улучшилась так же, как и среди пациентов, которым давали стандартную дозировку — по 2 мг раз в месяц; частота побочных эффектов была сопоставимой в двух группах.
- Особенности: пациенты смогут делать инъекции вдвое реже; классическая «Эйлеа» (по 2 мг) используется при различных болезнях глаз с 2011 года.
Европейская комиссия (ЕК)
Новые препараты
Keytruda SC (пембролизумаб/pembrolizumab)
- Компания-разработчик: MSD (Merck&Co.).
- Показание: широкий спектр солидных раковых опухолей.
- Механизм действия: блокирует рецептор PD-1 («программируемая смерть-1») на поверхности T-лимфоцитов, позволяя иммунной системе распознавать и атаковать раковые клетки. Подкожная форма содержит дополнительный фермент — гиалуронидазу альфа, который временно расщепляет компоненты соединительной ткани, ускоряя всасывание большого количества лекарства.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе SubQ-PT-1 (NCT05722015) подтверждена эквивалентность подкожной и внутривенной форм.
- Особенности: первая подкожная форма пембролизумаба в мире, также он стал первым подкожно вводимым ингибитором PD-1; позволяет сократить время введения с 30–60 минут (капельно в вену) до 2–3 минут (подкожно); дает возможность проводить лечение вне больших онкостационаров — в обычных процедурных кабинетах и даже амбулаторно.
Brinsupri (бренсокатиб/brensocatib)
- Компания-разработчик: Insmed.
- Показание: бронхоэктазы без муковисцидоза у пациентов старше 12 лет с двумя и более обострениями в предшествующий год. Бронхоэктазы — хроническое заболевание, при котором бронхи необратимо расширяются и деформируются из-за частых инфекций и воспаления; это приводит к накоплению слизи, постоянному кашлю с мокротой и прогрессирующему разрушению легких.
- Механизм действия: блокирует дипептидилпептидазу 1 (DPP-1) — фермент, активирующий нейтрофильные сериновые протеазы (нейтрофильная эластаза, протеиназа-3, катепсин G) в иммунных клетках; эти протеазы разрушают ткань легких во время хронического воспаления; блокируя DPP-1, препарат снижает активность протеаз и уменьшает повреждение дыхательных путей.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе ASPEN с участием 1721 человека препарат снизил частоту обострений на 19—21% по сравнению с плацебо за 52 недели; время до первого обострения увеличилось на 12—14 недель (49—51 неделю в группе бренсокатиба против 37 в группе плацебо); качество жизни значительно улучшилось по всем оцениваемым показателям.
- Особенности: первый в своем классе пероральный ингибитор DPP-1; первый препарат с новым механизмом действия для лечения бронхоэктазов за последние десятилетия; принимается в виде таблеток раз в день; одобрен в Великобритании (ноябрь 2024).
Изменение показаний
Libtayo (цемиплимаб/cemiplimab)
- Компания-разработчик: Regeneron Pharmaceuticals и Sanofi.
- Показание: адъювантная терапия плоскоклеточного рака кожи с высоким риском рецидива после операции и лучевой терапии у взрослых. Плоскоклеточный рак кожи — один из наиболее распространенных видов рака в мире; хотя чаще всего его успешно лечат хирургически, у многих пациентов заболевание возвращается.
- Механизм действия: блокирует рецептор PD-1 на T-лимфоцитах, предотвращая его связывание с лигандом PD-L1 на раковых клетках; это позволяет иммунной системе распознавать и атаковать опухоль.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе C-POST с участием 415 человек после операции и облучения препарат снизил риск рецидива или смерти на 68% по сравнению с плацебо за 48 недель.
- Особенности: впервые одобрен FDA в 2018 году, Еврокомиссией — в 2019-м; имеет 6 одобренных показаний в ЕС: плоскоклеточный и базальноклеточный рак кожи, немелкоклеточный рак легкого (монотерапия и в комбинации с химиотерапией), рак шейки матки.
Биоаналоги
Gobivaz (голимумаб/golimumab)
- Компания-разработчик: Sandoz.
- Референтный препарат: «Симпони» от J&J — одобрен в ЕС в 2009 году; мировая выручка — более 2 млрд долл.; основные патенты истекли в 2024–2025 годах.
- Показание: ревматоидный артрит, псориатический артрит, аксиальный спондилоартрит (болезнь Бехтерева) — группа хронических аутоиммунных заболеваний суставов и позвоночника, при которых иммунная система атакует собственные ткани, вызывая воспаление, боль, скованность в суставах и необратимое их разрушение.
- Механизм действия: блокирует фактор некроза опухоли альфа (ФНО-α) — белок, который запускает каскад разрушения хрящей и костной ткани в суставах; нейтрализуя ФНО-α, препарат останавливает воспаление и замедляет прогрессирование болезни.
- Результаты клинических испытаний: подтверждена полная биоэквивалентность оригиналу.
- Особенности: первый биоаналог голимумаба в ЕС, одобрен также в Великобритании (ноябрь 2025) и Японии (сентябрь 2025); вводится подкожно.
AVT03 (деносумаб/denosumab)
- Компания-разработчик: Alvotech (но коммерциализация в ЕС через STADA и Dr. Reddy's).
- Референтные препараты: «Пролиа» и «Эксджива» от Amgen — одобрены в ЕС в 2010 году; европейский рынок деносумаба оценивается примерно в 1,2 млрд долл., а мировая выручка от его продаж превышает 6 млрд долл. ежегодно.
- Показание: остеопороз у женщин в постменопаузе и мужчин с высоким риском переломов; профилактика костных осложнений при солидных опухолях. Остеопороз — заболевание, при котором кости становятся пористыми и хрупкими из-за избыточного разрушения костной ткани; ведет к переломам при незначительных травмах.
- Механизм действия: блокирует взаимодействие RANKL (лиганд рецептора-активатора ядерного фактора каппа-B) с RANK на остеокластах — клетках, разрушающих костную ткань; это увеличивает минеральную плотность костей и снижает риск переломов.
- Результаты клинических испытаний: доказана полная биоэквивалентность оригиналу.
- Особенности: первый биоаналог деносумаба в ЕС; доступен в двух формах — предзаполненный шприц и флакон; одобрен также в Японии (сентябрь 2025); вводится подкожно.
Национальное управление по медицинской продукции Китая (NMPA)
Новые препараты
Hympavzi (марстацимаб/marstacimab)
- Компания-разработчик: Pfizer.
- Показание: профилактика кровотечений у подростков и взрослых (от 12 лет, массой ≥35 кг) с тяжелой формой гемофилии А или В. Гемофилия — наследственное заболевание, при котором организм не вырабатывает достаточно фактора VIII (тип А) или IX (тип В), из-за чего даже незначительные травмы приводят к длительным внутренним кровоизлияниям в мышцы и суставы, инвалидизации. В Китае, по оценкам, живут более 130 тыс. пациентов с гемофилией, а во всем мире — свыше миллиона.
- Механизм действия: блокирует белок TFPI (ингибитор пути тканевого фактора) — в норме препятствует свертыванию крови, чтобы сгусток не ограничивал кровоток в неповрежденных сосудах. При гемофилии, когда факторов VIII/IX и так не хватает, нормальный уровень TFPI еще сильнее мешает образованию сгустка; марстацимаб снижает его и восстанавливает баланс, позволяя образовываться достаточному количеству тромбина для остановки кровотечения.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе BASIS препарат снизил частоту кровотечений примерно на 93% по сравнению с лечением «по требованию» (то есть когда факторы VIII/IX вводят только при возникновении кровотечения) — 1,4 против 19,8 случаев в год.
- Особенности: первый в своем классе ингибитор TFPI и первая в мире подкожная профилактика болезни, одинаково подходящая и для гемофилии А, и для гемофилии В. Вводится с помощью шприц‑ручки один раз в неделю, что позволяет отказаться от частых внутривенных инфузий факторов свертывания (обычно 2–3 раза в неделю); год назад одобрен в США и ЕС.
Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA)
Новых регистраций не выдано.
