Обзор регуляторных одобрений в США, ЕС, Великобритании и КНР
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)
Новые препараты
Voyxact (сибепренлимаб/sibeprenlimab)
- Компания-разработчик: Otsuka Pharmaceutical.
- Показание: снижение количества белка в моче (протеинурии) при первичной IgA-нефропатии (или болезни Берже) у взрослых с высоким риском ее прогрессирования; возникает из-за отложения иммунных IgA с дефектной структурой в клубочках почек, вызывая воспаление и постепенную потерю функции органа; ежегодно диагностируется у 2,5 из 100 тыс. человек.
- Механизм действия: блокирует белок APRIL, который дает сигнал для выработки антител, разрушающих почки.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе VISIONARY препарат уменьшил протеинурию на 51% по сравнению с плацебо через 9 месяцев; у 47% участников уровень белка в моче упал более чем вдвое.
- Особенности: первый в мире ингибитор APRIL; получил ускоренное одобрение; вводится подкожно раз в месяц.
Биоаналоги
Armlupeg (пэгфилграстим/pegfilgrastim)
- Компания-разработчик: Lupin.
- Референтный препарат: «Неуластим» от Amgen — одобрен FDA в 2002 году.
- Показание: снижение риска фебрильной нейтропении (когда на фоне критически низкого уровня лейкоцитов развивается лихорадка и инфекция) у пациентов с немиелоидными злокачественными опухолями, получающих химиотерапию; увеличение выживаемости на фоне лучевой терапии.
- Механизм действия: ПЭГилированный (продление действия лекарства с помощью добавления молекулы полиэтиленгликоля) гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ), который стимулирует костный мозг к ускоренной выработке нейтрофилов — белых кровяных клеток, защищающих организм от инфекций; это помогает быстрее восстановить иммунную защиту после воздействия химиотерапии.
- Результаты клинических испытаний: доказана полная биоэквивалентность оригиналу.
- Особенности: первый биоаналог компании Lupin, получивший регистрацию от FDA; рынок пегфилграстима в США оценивается в 1,3 млрд долл. в год.
Европейская комиссия (ЕК)
Расширение показаний
«Дупиксент» (дупилумаб)
- Компания-разработчик: Sanofi и Regeneron.
- Новое показание: хроническая спонтанная крапивница с 12 лет при неэффективности антигистаминных препаратов — заболевание характеризуется появлением зудящих волдырей и отеков Квинке, которые сохраняются более 6 недель; встречается у менее чем 1% населения.
- Механизм действия: блокирует интерлейкины 4 и 13, вызывающие воспаление.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе LIBERTY-CSU CUPID препарат полностью избавил от симптомов крапивницы 30—32% участников (в группе плацебо — 13—17%), частично (сохранились небольшие высыпания или легкий зуд) у 40—53% (в группе плацебо 23—34%).
- Особенности: седьмое зарегистрированное показание препарата на европейском рынке; впервые ЕК одобрила его в 2017 году для лечения атопического дерматита.
Breyanzi (лизокабтаген маралеуцел/lisocabtagene maraleucel)
- Компания-разработчик: Bristol-Myers Squibb.
- Новое показание: рецидивирующая или рефрактерная лимфома клеток мантийной зоны (ЛКМЗ) у взрослых после двух или более линий системной терапии — редкая агрессивная форма неходжкинской лимфомы, на которую приходится около 5% всех случаев этой патологии.
- Механизм действия: CAR-T-клеточная терапия — иммунные клетки извлекаются из крови пациента, перепрограммируются в лаборатории для поиска злокачественных B-клеток по маркеру CD19 на их поверхности, после чего вводятся обратно, чтобы уничтожать опухоль.
- Результаты клинических испытаний: в I фазе TRANSCEND NHL 001 препарат минимум вдвое уменьшил размер опухоли у 83% участников, полностью избавил от нее 72%; терапевтический эффект длился 28,2 месяца, а общая выживаемость составила 43,1 месяца (оба показателя медианные).
- Особенности: четвертое зарегистрированное показание в ЕС (другие: диффузная B-крупноклеточная лимфома, первичная медиастинальная B-крупноклеточная лимфома и фолликулярная лимфома); впервые вышел на европейский рынок в 2022 году.
Биоаналоги
Ponlimsi и Degevma (деносумаб)
- Компания-разработчик: Teva Pharmaceutical.
- Референтные препараты: «Пролиа» и «Эксджива» соответственно от Amgen — одобрены ЕК в 2010 году, их патентная защита истекла в 2022-м.
- Показание: Ponlimsi — остеопороз, профилактика потери костной массы на фоне гормональной терапии при раке простаты. Degevma — гигантоклеточная опухоль кости, костные осложнения при солидных опухолях и костных метастазах.
- Механизм действия: блокирует активацию остеокластов — клеток, в норме разрушающих старую костную ткань для ее обновления, но делающих это чрезмерно активно при остеопорозе и костных метастазах.
- Результаты клинических испытаний: доказана полная биоэквивалентность оригиналу.
- Особенности: европейский рынок деносумаба оценивается примерно в 1,2 млрд долл., а мировая выручка от его продаж превышает 6 млрд долл. ежегодно.
Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA)
Новые препараты
Itovebi (инаволисиб/inavolisib)
- Компания-разработчик: Roche.
- Показание: гормон-рецептор-положительный (HR+), HER2-негативный местнораспространенный и метастатический рак молочной железы с мутацией в гене PIK3CA у взрослых (встречается у 40% пациентов с этой опухолью).
- Механизм действия: блокирует PI3Kα — фермент, запускающий каскад реакций внутри клетки, в результате которых она начинает делиться; мутации в PIK3CA вызывают чрезмерную активацию этого сигнального пути в раковых клетках и их неконтролируемое размножение.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе INAVO120 препарат в комбинации с палбоциклибом (блокирует CDK4/6 и останавливает клеточный цикл в момент, когда клетка решает начать деление) и фулвестрантом (блокирует эстрогеновые рецепторы и не дает им стимулировать рост опухоли) медианная выживаемость без прогрессирования составила 15 месяцев — вдвое больше, чем в группе, принимавшей плацебо вместе с палбоциклибом и фулвестрантом (7,3 месяца). Риск развития болезни или смерти от нее стал меньше на 57%.
- Особенности: первый пероральный ингибитор PI3Kα, специально разработанный для совместного применения с ингибиторами CDK4/6 и эндокринной терапией при раке молочной железы; зарегистрирован FDA в 2024 году, ЕК — в 2025-м.
Национальное управление медицинских продуктов Китая (NMPA)
Новые препараты
Pecondle (пиканкибарт/picankibart)
- Компания-разработчик: Innovent Biologics.
- Показание: среднетяжелая и тяжелая форма бляшечного псориаза у взрослых — хроническое аутоиммунное заболевание кожи, которое проявляется в виде красных шелушащихся пятен.
- Механизм действия: моноклональное антитело IgG1, избирательно блокирующее субъединицу p19 интерлейкина 23 (ИЛ-23) — цитокина, запускающего каскад иммунных реакций, из-за которых возникают воспаления на коже.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе CLEAR-1 к 16-й неделе лечения у 80% участников препарат уменьшил проявления псориаза на 90%, у 56% полностью исчезли симптомы.
- Особенности: первый китайский ингибитор ИЛ-23; вводится подкожно.
Rhapsido (ремибрутиниб/remibrutinib)
- Компания-разработчик: Novartis.
- Показание: хроническая спонтанная крапивница у взрослых при неэффективности антигистаминных препаратов.
- Механизм действия: блокирует тирозинкиназу Брутона (BTK) — фермент в иммунных клетках, который участвует в активации и высвобождении провоспалительных медиаторов, в особенности гистамина.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе REMIX-1 и REMIX-2 препарат ослабил симптомы крапивницы уже через 1 неделю лечения, эффект сохранялся в течение года; примерно у одной трети участников к 12-й неделе полностью исчезли зуд и волдыри.
- Особенности: первый пероральный ингибитор BTK, одобренный в Китае для лечения крапивницы; в сентябре этого года зарегистрирован FDA.
Расширение показаний
Yorwida (инатикабтаген аутолейцел / inaticabtagene autoleucel)
- Компания-разработчик: Juventas Cell Therapy.
- Новое показание: рецидивирующая или рефрактерная B-крупноклеточная лимфома у взрослых после двух или более линий системной терапии.
- Механизм действия: CAR-T-клеточная терапия.
- Результаты клинических испытаний: во II фазе NCT04586478 препарат полностью избавил от опухоли 72% участников.
- Особенности: первая CAR-T терапия, нацеленная на белок CD19, которая была полностью создана в КНР; также применяется для лечения лейкемии с 2023 года.
