Обзор регуляторных одобрений в США, ЕС, Великобритании и КНР

С 25 ноября по 1 декабря мировые регуляторы одобрили 10 препаратов. США зарегистрировали первое в мире лекарство, блокирующее белок APRIL, для лечения почек при болезни Берже. Европейский рынок получил новые биоаналоги деносумаба. В КНР появится первый отечественный ингибитор интерлейкина-23, способный очистить кожу при псориазе на 90%. Великобритания утвердила применение комбинированного метода лечения рака молочной железы, вдвое увеличивающего выживаемость.

Фото: 123rf.com