Обзор регуляторных одобрений в США и КНР

С 28 октября по 10 ноября в США одобрена первая терапия для смертельного дефицита тимидинкиназы 2, первый метод лечения тлеющей миеломы и первый медикамент от синдрома раздраженного кишечника у детей. В то же время Китай зарегистрировал два лекарства, не имеющих аналогов в мире: препарат от COVID-19 с уникальных механизмом действия и противораковое средство, нацеленное на белок EGFR. Также на китайский рынок вышла первая CAR-T терапия от лейкемии у детей.

Фото: 123rf.com