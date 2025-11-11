Обзор регуляторных одобрений в США и КНР
11.11.2025
11:54
С 28 октября по 10 ноября в США одобрена первая терапия для смертельного дефицита тимидинкиназы 2, первый метод лечения тлеющей миеломы и первый медикамент от синдрома раздраженного кишечника у детей. В то же время Китай зарегистрировал два лекарства, не имеющих аналогов в мире: препарат от COVID-19 с уникальных механизмом действия и противораковое средство, нацеленное на белок EGFR. Также на китайский рынок вышла первая CAR-T терапия от лейкемии у детей.
Фото: 123rf.com
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)
Новые препараты
Kygevvi (доксецитин + доксрибтимин/doxecitine + doxribtimine)
- Компания-разработчик: UCB Pharma.
- Показание: дефицит тимидинкиназы 2 (TK2d) при проявлении симптомов до исполнения 12 лет — редкое и опасное для жизни митохондриальное заболевание, вызывающее прогрессирующую мышечную слабость. В мире им страдают 13—14 тыс. человек.
- Механизм действия: два пиримидиновых нуклеозида (деоксицитидин и дезокситимидин) восполняют дефицит строительных блоков для синтеза ДНК в митохондриях — энергетических станциях клеток. Они проникают в органеллы, минуя дефектную тимидинкиназу 2, и нормализуют производство АТФ. Это помогает восстановить энергоснабжение мышечных клеток и их функции.
- Результаты клинических испытаний: во II фазе нескольких исследований с участием 82 человек благодаря препарату в 75% случаев удалось восстановить хотя бы одну утраченную двигательную функцию.
- Особенности: первый и единственный препарат для лечения TK2d; выпускается в виде порошка для приготовления перорального раствора.
Расширение показаний
Darzalex Faspro (даратумумаб + гиалуронидаза/daratumumab + hyaluronidase)
- Компания-разработчик: Johnson & Johnson.
- Новое показание: тлеющая множественная миелома у взрослых — бессимптомное злокачественное заболевание крови, которое может прогрессировать в активную миелому (у половины больных это происходит в течение двух лет).
- Механизм действия: моноклональное антитело, направленное против белка CD38 на поверхности опухолевых плазматических клеток. Связываясь с CD38, препарат помечает раковые клетки для уничтожения иммунитетом. Одновременно он активирует систему белков крови, разрушающих их мембрану, и запускает механизм самоуничтожения. Гиалуронидаза расщепляет гиалуроновую кислоту в подкожной ткани, ускоряя усвоение.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе AQUILA с участием 390 человек препарат снизил риск прогрессирования в активную множественную миелому или смерти на 51% по сравнению с выжидательной тактикой (больные не получают лечения, но находятся под наблюдением врачей). Выживаемость в течение трех лет без прогрессирования составила 72% среди принимавших Darzalex Faspro против 56% в контрольной группе.
- Особенности: первое средство для этого показания, вводится подкожно за пять минут. 11-е показание «Дарзалекса».
Linzess (линаклотид/linaclotide)
- Компании-разработчики: Ironwood Pharmaceuticals и AbbVie.
- Новое показание: синдром раздраженного кишечника (СРК) с запором у детей старше 7 лет — хроническое расстройство кишечника, при котором наблюдаются болезненные дефекации, боль в животе и вздутие.
- Механизм действия: агонист гуанилатциклазы C (GC-C) — активирует рецепторы на поверхности клеток кишечника, запуская каскад внутриклеточных реакций: размягчается стул, стимулируется перистальтика и уменьшаются болевые ощущения благодаря снижению активности нервных волокон.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе NCT04026113 с участием 53 детей препарат показал такую же эффективность, как и на взрослых — улучшение частоты дефекаций (у 34% пациентов против 14% на плацебо) и уменьшение болевых ощущений в животе (на 30% от исходного уровня, в группе плацебо — на 18%).
- Особенности: четвертое показание — первое средство для лечения СРК у детей; в 2012 году одобрен для взрослых, а в 2023-м — от функционального запора у детей от 6 лет; принимается перорально один раз в день натощак.
Национальное управление по медицинской продукции Китая (NMPA)
Новые препараты
Mefatinib/мефатиниб
- Компания-разработчик: Hangzhou Sino-US Huadong Pharmaceutical.
- Показание: местно-распространенный или метастатический немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) с мутацией EGFR L858R в экзоне 21 у взрослых в качестве первой линии терапии. НМРЛ — наиболее распространенный тип рака легкого (около 85% всех случаев). Мутация EGFR L858R встречается примерно у 40—45% пациентов азиатского происхождения с НМРЛ.
- Механизм действия: новый, высокоактивный, высокоселективный необратимый пероральный ингибитор EGFR/HER2 третьего поколения. Препарат необратимо (ковалентно) связывается с остатком цистеина в ATP-связывающем кармане мутантных форм EGFR (включая L858R и T790M) и HER2, блокируя передачу сигналов, которые заставляют раковые клетки расти, делиться и выживать.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе препарат сравнивался с гефитинибом у пациентов с НМРЛ с чувствительными мутациями EGFR L858R. Исследование достигло предустановленного критерия превосходства по первичной конечной точке — выживаемости без прогрессирования (PFS). Медиана PFS составила 13,7 месяца.
- Особенности: инновационный препарат класса 1 (китайская классификация) с собственными правами интеллектуальной собственности; разработан компанией Hangzhou Sino-US Huadong Pharmaceutical за 10 лет; полностью оригинальная китайская молекула в области таргетной терапии рака легкого; принимается перорально один раз в день.
Olgotrelvir sodium/олготрелвир натрия
- Компания-разработчик: Zhejiang Aisen Pharmaceutical.
- Показание: легкая и умеренная форма COVID-19 у взрослых.
- Механизм действия: блокирует 3CL протеазу (Mpro, необходима вирусу для размножения внутри клеток) и катепсин L (CTSL, помогает вирусу проникать в клетки).
- Результаты клинических испытаний: в III фазе NCT05716425 с участием 1212 человек препарат смягчил 11 симптомов COVID-19 на 59 часов быстрее плацебо (205 против 264); на четвертый день после его приема уровень остаточной вирусной нагрузки был в шесть раз ниже, чем в группе плацебо; риск госпитализации составил 1,2% против 3,8% в группе плацебо (относительное снижение ~68%).
- Особенности: условное одобрение; первый в мире двойной ингибитор двух упомянутых протеаз, разрешенный при COVID-19; не требует комбинирования с ритонавиром (как, к примеру, Paxlovid от Pfizer), что минимизирует риск нежелательных реакций при использовании нескольких лекарств; принимается перорально.
MC-1-50 (普基奥仑赛 — pugioleunse)
- Компания-разработчик: Chongqing Precision Biotech.
- Показание: CD19-позитивный рефрактерный или рецидивирующий острый лимфобластный лейкоз — агрессивный рак крови, при котором костный мозг вырабатывает избыточное количество незрелых B-лимфоцитов, — у пациентов в возрасте от 3 до 21 года, у которых произошел рецидив через год после химиотерапии.
- Механизм действия: CAR-T клеточная терапия нового поколения, для которой Т-лимфоциты пациента генетически перепрограммируют для борьбы с раковыми B-клетками, ориентируясь по белку CD19 на их поверхности.
- Результаты клинических испытаний: во II фазе NCT04271410 с участием 64 человек через три месяца признаки опухоли полностью исчезли в 91% случаев, медиана общей выживаемости составила почти два года.
- Особенности: условное одобрение; первая китайская CAR-T терапия для лечения детей и подростков с этим заболеванием; вводится внутривенно однократно.
Becotatug vedotin/бекотатуг ведотин (MRG003)
- Компания-разработчик: Lupu Biotech.
- Показание: рецидивирующий или метастатический рак носоглотки (особенно распространен в Южном Китае и Юго-Восточной Азии) у взрослых после двух курсов химиотерапии и лечения ингибиторами PD-1/PD-L1.
- Механизм действия: конъюгат антитело-лекарственное средство (ADC) третьего поколения. Антитело связывается с EGFR на поверхности раковых клеток, а затем высвобождает цитоксин, который разрушает их.
- Результаты клинических испытаний: в II фазе NCT05126719 общая частота ответа (количество пациентов, у которых опухоль уменьшилась в размерах более чем на треть после лечения) составила 30%, в группе химиотерапии — 11,5%; медиана выживаемости без прогрессирования — 5,8 против 2,8 месяца; медиана общей выживаемости — 17 против 12 месяцев.
- Особенности: условное одобрение; первый в мире одобренный ADC, нацеленный на EGFR (другие — на HER2, CD19, Trop-2, Nectin-4 и другие белки на поверхности опухолевых клеток); вводится внутривенно каждые две недели.
Nerandomilast/нерандомиласт
- Компания-разработчик: Boehringer Ingelheim.
- Показание: идиопатический легочный фиброз (ИЛФ) у взрослых — хроническое прогрессирующее заболевание легких, при котором легочная ткань постепенно замещается рубцовой.
- Механизм действия: пероральный ингибитор фосфодиэстеразы 4B (PDE4B) —фермент, который разрушает циклический аденозинмонофосфат (цАМФ). Это сигнальная молекула подавляет воспалительные процессы в легких. Чем больше уровень цАМФ, тем меньше образуется рубцовой ткани.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе FIBRONEER-IPF за год применения препарат замедлил скорость ухудшения функции легких на 37% по сравнению с плацебо.
- Особенности: одобрен в октябре этого года FDA под торговым названием Jascayd; первый препарат, одобренный для лечения ИЛФ более чем за 10 лет; первый представитель своего класса (ингибиторов PDE4B), который принимается перорально (дважды в день).
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA)
Новых регистраций не выдано.
Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA)
Новых регистраций не выдано.
