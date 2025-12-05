Новости
Патент Seagen на технологию для препарата от рака «Энхерту» признан недействительным в США

05.12.2025
18:15
ВладимирЗаболотских
Суд отменил выплату почти 42 млн долл., присужденных компании Seagen за нарушение патента на ее технологию, которую якобы использовала японская Daiichi для создания препарата от рака «Энхерту». При этом сам патент был аннулирован из‑за недостаточно конкретного описания изобретения.
Фото: 123rf.com

Апелляционный суд США встал на сторону Daiichi Sankyo и отменил решение о выплате биотехнологической компании Seagen 41,8 млн долл. за нарушение патента на технологию, используемую в препарате «Энхерту» (трастузумаб дерукстекан). Об этом говорится в опубликованных материалах дела. 

Об «Энхерту» 

Это противораковое средство, которое принадлежит к классу конъюгатов антитело‑лекарственное средство (ADC): они способны распознавать опухоль и точечно доставлять к ней химиотерапию, минимально затрагивая здоровые ткани. Его разработала Daiichi. В 2019 году японский производитель заключил сделку о совместной коммерциализации терапии с фармгигантом AstraZeneca на 6,9 млрд долл. 

В том же году медикамент был одобрен американским регулятором для лечения рака молочной железы, а позднее и других злокачественных новообразований, клетки которых имеют чрезмерное количество HER2 (рецептора эпидермального фактора роста 2) на поверхности. За 2024 год объем продаж «Энхерту» составил 3,75 млрд долл. 

В основе лекарства лежит технология соединения антитела с химиопрепаратом с помощью линкера из глицина и фенилаланина. Он распадается после проникновения в раковую клетку, чтобы высвободить токсин.

Как возник спор

Американская Seagen подала иск в 2020 году, утверждая, что в «Энхерту» используется запатентованная ею технология связывания антител с химиотерапией через линкер. Присяжные согласились с доводами и в 2022 году присудили почти 42 млн долл. компенсации, при этом AstraZeneca от ответственности освободили. 

Что решил суд 

Патент Seagen (US10808039) признан недействительным. Как указывается, изобретение в нем описано слишком абстрактно. В результате патент аннулирован, что автоматически освобождает Daiichi от выплаты ранее присужденных сумм и роялти.

Новый тренд в судебной практике США

Патентные эксперты отмечают, что американские суды в стране все чаще берут на себя толкование патентных описаний и перестают делегировать это присяжным. Планка требований повышается, особенно к сложным технологиям вроде ADC, где недостаточно изложить механизм действия в общих чертах.

