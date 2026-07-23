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По предписанию ФАС России «Алкой‑Фарм» изменила упаковку БАД из-за схожести с конкурентом

23.07.2026
18:15
Отделновостей
ФАС России сочла упаковку «Селен+Цинк VIT» слишком похожей на «Селцинк Плюс» и потребовала убрать такой товар с полок. «Алкой-Фарм» изменила дизайн и прекратила реализацию спорной версии БАД.
Фото: пресс-служба ФАС России

Производитель «Алкой-Фарм» изменил упаковку БАД «Селен+Цинк VIT», сообщает пресс-служба ФАС России. Ранее антимонопольная служба выявила случай недобросовестной конкуренции, когда компания выпустила на рынок продукцию, упаковка которой была «сходна до степени смешения» с упаковкой «Селцинк Плюс» от компании «Про.мед.цс».

В ФАС России считают, что такие действия могли сформировать у потребителей ложное впечатление о производителе продукции и привести к неправомерному использованию репутации правообладателя. Поскольку нарушителем за дизайн биодобавки, схожий с БАД выпуска другой компании. Антимонопольная служба предписала снять с продажи товар, который вводит покупателей в заблуждение. «Алкой-Фарм» выполнила предписание.

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