По предписанию ФАС России «Алкой‑Фарм» изменила упаковку БАД из-за схожести с конкурентом

Производитель «Алкой-Фарм» изменил упаковку БАД «Селен+Цинк VIT», сообщает пресс-служба ФАС России. Ранее антимонопольная служба выявила случай недобросовестной конкуренции, когда компания выпустила на рынок продукцию, упаковка которой была «сходна до степени смешения» с упаковкой «Селцинк Плюс» от компании «Про.мед.цс».

В ФАС России считают, что такие действия могли сформировать у потребителей ложное впечатление о производителе продукции и привести к неправомерному использованию репутации правообладателя. Поскольку нарушителем за дизайн биодобавки, схожий с БАД выпуска другой компании. Антимонопольная служба предписала снять с продажи товар, который вводит покупателей в заблуждение. «Алкой-Фарм» выполнила предписание.