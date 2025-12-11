Почему фармкомпании интересуются друзьями своих сотрудников

Как работают программы

На фоне растущего дефицита специалистов многие фармкомпании увеличили вознаграждение, выплачиваемое в рамках реферальных программ. Если раньше оно составляло от 5 тыс. до 15 тыс. руб., то сегодня средний размер выплаты 40–50 тыс. руб. Об этом «ФВ» сообщила управляющий консультант направления «Фармация и медицина» консалтинговой компании Get experts Анастасия Лифанова.

«Валента Фарм» использует реферальную программу, работающую по принципу «Приведи друга», порядка трех лет, рассказала старший бизнес-партнер по персоналу компании Екатерина Чарыкова. По ее словам, механизм достаточно прост: любой сотрудник может порекомендовать своего приятеля, друга, знакомого, с которым он когда-то работал или имеет связь на профессиональном уровне. Затем кандидата ждут стандартные процедуры процесса найма, включая собеседование или серию интервью, и в идеале в финале — трудоустройство. После прохождения испытательного срока новым сотрудником рекомендатель получает материальное вознаграждение. В «Валента Фарм» размер бонусной выплаты фиксирован и един для всех участников программы.

«Эффективность таких программ напрямую зависит от двух условий: общего уровня лояльности сотрудников компании (готовность рекомендовать работодателя) и имиджа компании как работодателя (готовность следовать рекомендации), — пояснила Екатерина Чарыкова. — Бизнес охотно использует такой инструмент, так как при оптимальных затратах на найм есть высокий шанс получить квалифицированного, мотивированного и лояльного сотрудника в свои ряды».

По ее мнению, вдобавок реферальная программа — своего рода маркер микроклимата в коллективе. Действующие сотрудники приходят с рекомендациями только тогда, когда чувствуют себя комфортно на своем месте, подчеркнула эксперт. По ее словам, работу программы в «Валента Фарм» оценивают позитивно, есть планы по ее масштабированию, поскольку механизм здорово зарекомендовал себя в процессе найма ряда узкоспециализированных профессий и в некоторых регионах нашей страны, где кадровое предложение необходимой квалификации сильно ограничено.

«Полевые силы, производственные кадры, инженерно-технический состав — в этих направлениях реферальные программы особенно результативны, — подытожила Екатерина Чарыкова. — До 15% вакансий в них могут быть закрыты с помощью рекомендаций действующих сотрудников».

В компании AstraZeneca в 2025 году рекомендации сотрудников позволили закрыть 32% вакансий, проинформировала директор по персоналу и внутренним коммуникациям «AstraZeneca, Россия и Евразия» Алина Манцева.

По ее наблюдениям, грамотно выстроенные реферальные программы позволяют ускорить подбор и повысить его качество. Так, среднее время закрытия вакансий (time to offer) по рекомендациям на 10 дней меньше, чем найм по другим каналам.

«Мы отмечаем особый уровень лояльности, мотивации и экспертизы у таких кандидатов. На направлениях, где критичны доверие и устойчивые профессиональные связи, эффект особенно выражен: на позиции медицинских представителей, KAS и KAM приходится около 70% всех рекомендаций. Мы ценим участие сотрудников в формировании команды и прозрачно поощряем это», — отметила Алина Манцева.

Эксперт тоже отмечает, что такой формат привлечения специалистов — не только инструмент подбора, но и индикатор лояльности команд, который четко показывает, насколько сотрудники доверяют компании и считают ее отличным местом для работы.

В новосибирской фармкомпании Renewal реферальная программа «Приведи друга» успешно работает несколько лет. Любой сотрудник, который порекомендовал своего знакомого на открытые вакансии, может получить за это единовременное вознаграждение в размере до 10% от зарплаты по закрытой вакансии.

«Вознаграждение выплачивается по факту успешного прохождения новым сотрудником испытательного срока и аттестации, это важно», — подчеркнула директор по персоналу «ПФК Обновление» (Renewal) Мария Сазонова.

По ее словам, за 2025 год в рамках акции в компанию пришли более 60 человек – лаборанты химического анализа, инженеры-хроматографисты, операторы технологических линий, аппаратчики, наладчики оборудования и другие. Самой популярной стала вакансия оператора технологических линий, что, по мнению эксперта, не удивительно – компания расширяет производство, тестирует новое оборудование, готовит к открытию новые участки и цеха.

«В 2026 году планируем не только увеличить сумму вознаграждения для участников реферальной программы (на 7-10% в зависимости от должности), но и расширить список вакансий, на которые она распространяется. Своих знакомых сотрудники Renewal смогут пригласить также на должности лаборанта-микробиолога, инженера-технолога, инженера по качеству и другие», — сказала Мария Сазонова.

Как меняются выплаты

На данный момент реферальные программы очень актуальны, рассказала Анастасия Лифанова.

«Компании сталкиваются со сложностями найма высококвалифицированных сотрудников: открытые источники перестали приносить результат, кандидаты меньше думают о переходе на другое место работы, а те, кто думает, обязательно собирают рекомендации о будущем руководителе, о корпоративной культуре компании, и, конечно, лучше текущих сотрудников никто об этом не расскажет», — отметила эксперт.

По ее опыту, в 2025 году многие компании пересмотрели вознаграждение по реферальным программам в сторону повышения. Если ранее оно составляло в среднем от 5 тыс. до 15 тыс. руб. gross при положительном окончании испытательного срока, то сейчас суммы достигают 80 тыс. gross, но в среднем сохраняются на уровне 40–50 тыс. gross на фармацевтическом рынке независимо от позиции.

«Среди основных задач этого года — удержание сотрудников, так как чаще всего увольнения происходят в первый год работы в компании, поэтому компании дробят сумму выплаты по реферальной программе на три части, которые выплачивают по окончании испытательного срока; если сотрудник отработал в компании 6 месяцев; если сотрудник отработал в компании 12 месяцев», — рассказала Анастасия Лифанова.

Вместе с тем блиц-опрос «ФВ» показал, что далеко не все фармкомпании используют реферальные программы.

На что обращают внимание юристы

Вознаграждение, выплачиваемое работодателем в рамках реферальной программы «Приведи будущего коллегу и получи вознаграждение», не является выплатой работнику за выполнение им трудовой функции, пояснил партнер Lidings Дмитрий Кириллов. Такое вознаграждение, как правило, не предусмотрено трудовым договором (чаще всего локальным нормативным актом) и не является частью системы оплаты труда. Соответственно, оно не учитывается при исчислении среднего заработка для оплаты отпускных или больничных, отметил эксперт.

С учетом п.1 ст.210, ст.217, пп.1 п.1 ст.420 НК РФ вознаграждение по реферальной программе включается в налоговую базу по НДФЛ и страховым взносам. Из полученного работником дохода работодатель как налоговый агент обязан исчислить, удержать и уплатить НДФЛ в бюджет. Рассматриваемая премия также облагается страховыми взносами в общем порядке.

По его словам, налоговые органы могут ссылаться на п.2 ст.255 и п.21 ст.270 НК РФ и настаивать на том, что выплата таких премий не признается расходом организации на оплату труда для целей налога на прибыль, если такие выплаты не зависят от трудовых показателей работников (стажа работы, должностного оклада или производственных результатов) и не предусмотрены трудовым договором. Работодатель может обосновывать расход тем, что эти премии составляют меньшую сумму, чем компания потратила бы на услуги кадрового агентства, однако риск исключения налоговыми органами таких премий из расходов для целей налога на прибыль является высоким, резюмировал Дмитрий Кириллов.