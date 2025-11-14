Почему суды заставляют фармкомпании возвращать клиникам плату за поставку качественного товара

Фармкомпании столкнулись с исками от прокуратуры о признании сделок недействительными и возврате заказчикам денег за поставленный товар надлежащего качества. Требования обоснованы нарушениями законодательства о закупках, о некоторых из которых поставщик может даже не догадываться. Эксперты указывают, что такая практика многократно повышает риски для бизнеса при поставках госучреждениям. «ФВ» изучил подобные дела и мнения юристов.

Кейс 1

Контракт между фирмой «Р-Фарма» и Ингушской республиканской клинической больницей им А.О. Ахушкова на поставку лекарств был заключен в сентябре 2022 года на сумму около 600 тыс. руб. В том же месяце компания исполнила свои обязательства и получила оплату поставки. Однако затем прокуратура региона провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок и обнаружила, что совокупный годовой объем закупок больницы в 2022 году превысил 135 млн руб. Без проведения процедуры торгов было заключено 104 контракта на общую сумму свыше 34 млн руб. (25,3% от общего объема, что является нарушением). В январе 2024 года надзорный орган обратился с иском в суд о признании госконтракта недействительным и применении последствий недействительности сделки (реституции).

Из материалов дела усматривается, что именно больница фактически допустила нарушение конкурсных процедур, действуя в качестве госзаказчика, однако вся финансовая ответственность ляжет на общество «Р-Фарма», отметил Арбитражный суд Республики Ингушетии и удовлетворил иск частично. Госконтракт признал недействительным, но обязывать поставщика вернуть деньги заказчику отказался.

Прокуратура обратилась в апелляционный суд с жалобой и добилась своего: 5 ноября апелляционная инстанция обязала фирму «Р-Фарма» вернуть больнице 598,5 тыс. руб.

«Применительно к рассматриваемому случаю возврат товара (лекарственных препаратов) в натуре очевидно невозможен как в силу получения их заказчиком от ООО «Р-Фарма» в 2022 году, так и в силу специфики этого товара», — говорится в судебном акте, который вступил в силу.

«В последнее время в регионах активно распространилась практика, когда прокуратура, выявляя нарушения, допущенные при заключении контракта, подает иски о признании недействительным контракта и взыскании с поставщика суммы оплаты, полученной по контракту, — прокомментировал «ФВ» эксперт ВСП Алексей Федоров. — Удовлетворяя требования прокуратуры, апелляционный суд указал, что поставщик «как профессиональный участник экономических отношений не мог не знать, что поставка оказывается им при очевидном отсутствии обязательства». Вывод кажется ошибочным. Вмененное заказчику нарушение на момент заключения контракта было очевидно только для самого заказчика, но не для поставщика».

По словам эксперта, закупки малого объема не отражаются в реестре контрактов, соответственно, исполнитель контракта никак не мог проверить, укладывается ли заказчик в свои годовые лимиты или уже превысил их.

Кейс 2

Тринадцать контрактов на поставку медицинских изделий (коронарных стент-систем, выделяющих лекарственный препарат) между Адыгейской республиканской клинической больницей и ООО «Медпромтех» были подписаны в августе 2023 года на общую сумму 10,8 млн руб. Они также были исполнены без нареканий.

По итогам проверки прокуратура Республики Адыгея сочла закупки у единственного поставщика без торгов нарушением, поскольку, по ее оценке, имело место искусственное дробление закупки на несколько контрактов, чтобы избежать конкуренции. В феврале 2025 года она обратилась с иском о признании недействительными контрактов на поставку медицинских изделий и осуществлении реституции.

Как и в первом случае, суд первой инстанции признал контракты недействительными, но отказал в удовлетворении требований о возврате средств больнице. Однако в сентябре апелляционный суд встал на сторону прокуратуры: «Медпромтеху» надлежит возвратить больнице 10,8 млн руб.

«Медпромтех» подал кассационную жалобу, которая принята к рассмотрению.

«ФАС России считает допустимым дробление единой потребности на несколько контрактов для прямой закупки, но прокуратура имеет иное мнение, — отметил Алексей Федоров. — В данном случае правомерность заключения контракта с заказчиком находилась вне контроля поставщика, и единственное, что можно было бы предпринять, — запросить у заказчика письменное подтверждение соблюдения им требований п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта».

Популярные схемы с дроблением контрактов и обходом конкурсных процедур сейчас привлекают все больше внимания надзорных органов, рассказал «ФВ» юрист, кандидат юридических наук Павел Григорьев. По его словам, ставки высоки, поэтому бизнесу остается либо вообще не участвовать в публичных закупках, либо участвовать в них так, чтобы у органов власти не было ни малейших вопросов.

Оба дела похожи не только по составу участников и по результатам их рассмотрения в судах, продолжил эксперт. По его мнению, дела объединены большой и тревожной проблемой — тем подходом, который суды апелляционной инстанции применили при разрешении вопроса о последствиях ничтожности госконтракта. Де-факто и де-юре апелляция полностью встала на сторону прокуратуры, не только признав сделки порочными, но и обязав бизнесменов вернуть деньги госзаказчикам без предоставления чего-либо взамен, подчеркнул юрист.

«В своем стремлении объяснить такой подход судьи местами явно «перестарались» и сделали очень сомнительные выводы, — сказал Павел Григорьев. — Например, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, пересмотревший спор из Адыгеи, резюмировал примерно так: «коммерсант обязан вернуть полученные деньги, но за поставленные больнице по госконтракту изделия он ничего не получит, так как нарушил закон». Юридически ничтожная возмездная сделка оказалась фактически возмездной только для одной стороны — для больницы. Есть надежда, что суды кассационной инстанции критически переоценят такие выводы апелляции».