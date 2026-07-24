Почему важно вовремя хвалить сторудников

Почему сотрудников не хвалят

Более половины (57%) профессионалов считают публичное признание своих достижений важным нематериальным мотиватором, показал опрос. Об итогах ежегодного исследования «Обзор рынка труда и заработных плат в России 2025/26» рассказала «ФВ» консультант практики «Фармация и медицина» компании get experts Виктория Таразанова.

По ее мнению, мотивация сотрудника никогда не бывает односоставной, это всегда микс, пропорции которого зависят от человека. Даже если на первом месте у сотрудника материальная часть, это не значит, что признание не играет никакой роли.

«Отсутствие похвалы приводит к выгоранию, так как появляется ощущение, что проделанную работу обесценили. Получается, что, когда руководитель отмечает эффективную работу сотрудника, он дает ему заряд на следующий круг свершений», — рассказала Виктория Таразанова.

Почему не хвалят? Есть несколько причин. Иногда похвала кажется чем-то неважным на фоне премии. Есть руководители, которые не хотят «перехвалить» сотрудника, полагая, что тогда он может захотеть увеличения оклада или повышения, а таких возможностей в компании нет. Наконец, причиной может быть банальная нехватка навыков у руководителя и непонимание того, насколько важно работать с нематериальной мотивацией.

«Отсутствие похвалы вряд ли станет основной причиной сменить работу, но это может сподвигнуть сотрудника принять другое предложение, даже если оно не очень привлекательное по материальным условиям», — заявила эксперт.

Исследование Deloitte «Global Human Capital Trends 2025» выявило, что компании с развитой системой нематериальной мотивации демонстрируют на 31% меньшую текучесть кадров.

Эти наблюдения подтверждают и данные опросов «СФЕ & Маркетинг Экселленс Академии». Одна из причин увольнения медицинского представителя — региональный менеджер (РМ), рассказала генеральный директор компании Наталия Каширина. Опросы самих РМ показали, что только каждый пятый из них проходил обучение по мотивации команды.

«То, что компании не считают важным обучать РМ этому, серьезная ошибка, — подчеркнула эксперт. — Необученные сотрудники тянут компанию вниз. Низкий уровень компетенций по мотивации персонала лежит в основе выгорания сотрудников. За выгоранием следует снижение результативности, качества жизни, что довольно часто влияет на состояние здоровья».

Вы получаете регулярную индивидуальную похвалу от руководителя за эффективную работу?

Вариант ответа Ответы, % Да, в обычные дни на регулярной основе 37 Практически нет 42 Только в рамках награждения на официальных мероприятиях 11 Только в составе команды, когда хвалят всю команду 10

Данные: онлайн-опрос в телеграм-канале «СФЕ & Маркетинг Экселленс Академии», n 1042 респондента.

По словам Наталии Кашириной, существует заблуждение, что работать с мотивацией важно на начальном и среднем уровне позиций, а на более высоких позициях «работает» самомотивация. Однако, чем выше позиция, тем серьезнее могут быть последствия демотивации, и это значительный риск для бизнеса.

Как изменить ситуацию

Проблема недостаточной похвалы — инерция авторитарной управленческой культуры, убежден руководитель Департамента управления персоналом фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» в России Дмитрий Мармут.

«Считается, что качественная работа — прямая обязанность, не требующая признания. Но, если только ругать за ошибки, возникает ощущение недооцененности. Похвала иногда воспринимается как «слабость», и руководители ее избегают. Процесс должен быть взаимным: сотрудникам важно учиться замечать и принимать благодарность, а не видеть в ней повод снизить требовательность к себе», — отметил эксперт.

По его оценкам, в структуре мотивации признание и похвала занимают 20—30%, давая ощущение вклада, возможностей роста и создавая здоровую атмосферу. В «Гедеон Рихтер» системно работают над культурой признания и выделяют два типа обратной связи. Похвала — публичный акт, демонстрирующий, что хорошая работа замечена. Развивающая обратная связь всегда индивидуальна и помогает расти профессионально, пояснил Дмитрий Мармут.

«Я сторонник регулярного «спасибо» за ежедневную стабильную работу, особенно в процессных функциях. Такие усилия незаметны, пока не случится сбой, но именно это «спасибо» дорогого стоит. В HR-стратегии мы используем комплекс инструментов: материальное поощрение — ежегодная премия лучших, нематериальное — внутренняя валюта признания, позволяющая коллегам публично благодарить друг друга», — констатировал эксперт.

Руководители, сосредоточенные на достижении плановых показателей, могут считать ежемесячный контроль продаж достаточной формой обратной связи, забывая об ее эмоциональной и мотивирующей составляющей, добавляет Виктория Таразанова. Она убеждена, что баланс между оперативным контролем и поддерживающей обратной связью — ключ к высокой вовлеченности и результативности команды.

С этим выводом согласны в Sun Pharma. Компания видит потенциал для увеличения частоты контактов для признания заслуг персонала.

«Потребность в признании и индивидуальной похвале — критически важный элемент нематериальной мотивации, особенно для полевых сотрудников, — убеждена старший HR бизнес-партнер Sun Pharma Анастасия Кольчу. — Мы уделяем большое внимание созданию среды, где достижения каждого ценятся и отмечаются. У нас действует отлаженный процесс управления качеством работы, куда входят элементы признания заслуг».

В США развивается рынок цифровых решений для похвалы персонала и до 90% компаний уже отслеживают эффект от таких мер, показал опрос разработчика платформы для корпоративной культуры и мотивации сотрудников Kudos осенью прошлого года. Почти 40% организаций считают ROI (Return on Investment, коэффициент рентабельности, показывающий окупаемость инвестиций) программ нематериальной мотивации. Порядка 90% из тех, кто отслеживает метрики, сообщили о росте вовлеченности сотрудников после внедрения системы похвалы.

При этом 64% руководителей направлений управления персоналом посетовали на то, что не могут хвалить сотрудников так часто, как хотели бы. И это проблема, ведь благодарность, высказанная через месяц после достижения, теряет 80% своего мотивационного эффекта, согласно исследованиям. Подчас все упирается в дефицит времени и высокую загруженность руководства департамента HR, поэтому популярность инструментов автоматизации похвалы, в том числе с применением ИИ, растет. В частности, это могут быть автоматические персонализированные рассылки электронных открыток сотрудникам при достижении ими определенных показателей, говорится в отчете Kudos.

Стоит ли обсуждать «недохваленность» с руководителем

Эксперты единодушны: сотруднику нужно поднимать эту тему.

«Рекомендую дождаться месячной или квартальной тет-а-тет встречи с руководителем, а если индивидуальных встреч в ближайшее время не ожидается, организуйте ее сами, попросите выделить вам время, — посоветовала Виктория Таразанова. — Объясните, что обратная связь для вас очень важна, когда вы понимаете, что вашу работу видят, это мотивирует достигать больших результатов. Спросите, возможно ли на встречах по подведению итогов уделять больше внимания тому, что получилось, тем задачам, в решении которых вы были эффективны».

Дмитрий Мармут призывает сотрудников не бояться инициировать подобный разговор с руководителем.

«Можно сказать: «Я отлично справился с задачей. Мне важно услышать вашу оценку». Это прямой сигнал похвалить или дать конструктивную обратную связь», — подытожил эксперт.