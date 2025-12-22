Новости
Поправки о закупках у единственного поставщика в 2026 году одобрены в третьем чтении

22.12.2025
14:36
ДинаКоблова
ТаисияКубрина
Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о наделении правительства РФ правом устанавливать отдельные случаи госзакупок у единственных поставщиков. Такая мера будет действовать в 2026 году.
Фото: 123rf.com

Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла законопроект № 1021662-8 о совершенствовании градостроительного законодательства и переносе сроков действия антисанкционных мер. 

Поправки вносятся в ФЗ-44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ФЗ-46 от 08.03.2022 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно проекту правительство РФ получит на 2026 год временные полномочия самостоятельно определять дополнительные случаи, когда госзаказчики смогут проводить закупки для федеральных, региональных и муниципальных нужд у единственного поставщика. Все контракты, заключенные по этим особым правилам, должны быть подписаны не позднее 31 декабря 2026 года.

Кроме того, до конца 2026 года будет продлена возможность по соглашению сторон менять существенные условия госконтракта на поставку лекарств и медизделий, если их количество меняется не более чем на 30% (ч.65.2 ст.112 Закона № 44-ФЗ).

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

