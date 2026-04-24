Последняя из 17 крупнейших фармкорпораций США заключила сделку с властями
Regeneron подписала соглашение с Белым домом, взяв обязательство продавать свои препараты в США по самым низким ценам среди развитых экономик. Об этом говорится в пресс-релизе.
В июле 2025 года администрация президента США Дональда Трампа разослала письма 17 крупнейшим фармкомпаниям с требованием снизить стоимость брендовых лекарств, утверждая, что американцы платят за них в среднем втрое больше, чем жители других стран. Как пояснило американское Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS), в качестве ориентира берется наименьший показатель среди государств — участников Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ВВП на душу населения в которых составляет не менее 60% от ВВП на душу населения в Штатах.
При отказе власти пригрозили использовать механизмы принудительного изменения цен, а также ввести 100%-ные пошлины на импорт продукции производителей — в этом месяце утвержден соответствующий указ. В случае принятия договоренностей им предоставляют освобождение от таможенных сборов в течение трех лет.
Первым согласился на эти условия фармгигант Pfizer в сентябре. В период с октября 2025 года по январь 2026-го за ним последовали AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, EMD Serono (подразделение Merck KGaA), Genentech (подразделение Roche), Gilead Sciences, GSK, Johnson & Johnson, MSD (Merck&Co. — в США и Канаде), Novartis, Novo Nordisk, Sanofi. С тех пор Regeneron оставалась единственным представителем отрасли, который не заключил сделку после получения письма от администрации Дональда Трампа.
Согласно принятым договоренностям, медикаменты Regeneron станут дешевле для лиц, застрахованных по Medicaid — государственной программе, предназначенной для малоимущих. Будущие разработки концерна также должны предлагаться на американском рынке по минимальной стоимости среди развитых стран.
Кроме того, препарат компании «Пралуэнт» (алирокумаб) станет доступен по 225 долл. за упаковку на правительственном сайте TrumpRx.gov. Официально месячный курс стоит 537 долл. Это средство снижает уровень «плохого» холестерина, блокируя белок PCSK9. Оно используется для лечения различных сердечно-сосудистых заболеваний с 2015 года.
Regeneron также сообщила о вложении 27 млрд долл. до 2029 года в строительство заводов и проведение исследований на территории США. Год назад фармгигант заключил контракт на 3 млрд долл. с Fujifilm Biotechnologies для увеличения своих производственных мощностей в штате Северная Каролина. В ноябре прошлого года стало известно о его планах открыть предприятие в Саратога-Спрингс (штат Нью-Йорк), на которое выделено 2 млрд долл. По данным Белого дома, 17 корпораций совокупно инвестируют в экономику США 448 млрд долл.
Новая ценовая политика администрации Дональда Трампа вызвала серьезную обеспокоенность в Европейском союзе (ЕС), где начали реже выходить новые лекарства, писал Reuters. Их количество упало более чем на треть. Производители опасаются, что при установлении низких цен в Европе им придется сделать это и на основном рынке — США, что приведет к потере прибыли. Если в Штатах игроки рынка сами решают, сколько будет стоить продукция, то в ЕС все цены жестко регулируются и о них нужно договариваться с каждой страной-участницей отдельно.
