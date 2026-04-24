Последняя из 17 крупнейших фармкорпораций США заключила сделку с властями

В июле 2025 года администрация президента США Дональда Трампа разослала письма 17 крупнейшим фармкомпаниям с требованием снизить стоимость брендовых лекарств, утверждая, что американцы платят за них в среднем втрое больше, чем жители других стран. Как пояснило американское Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS), в качестве ориентира берется наименьший показатель среди государств — участников Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ВВП на душу населения в которых составляет не менее 60% от ВВП на душу населения в Штатах.

При отказе власти пригрозили использовать механизмы принудительного изменения цен, а также ввести 100%-ные пошлины на импорт продукции производителей — в этом месяце утвержден соответствующий указ. В случае принятия договоренностей им предоставляют освобождение от таможенных сборов в течение трех лет.

Первым согласился на эти условия фармгигант Pfizer в сентябре. В период с октября 2025 года по январь 2026-го за ним последовали AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, EMD Serono (подразделение Merck KGaA), Genentech (подразделение Roche), Gilead Sciences, GSK, Johnson & Johnson, MSD (Merck&Co. — в США и Канаде), Novartis, Novo Nordisk, Sanofi. С тех пор Regeneron оставалась единственным представителем отрасли, который не заключил сделку после получения письма от администрации Дональда Трампа.