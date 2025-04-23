Regeneron заключила сделку с Fujifilm Diosynth на 3 млрд долларов

Regeneron Pharmaceuticals заключила соглашение стоимостью 3 млрд долл. с Fujifilm Diosynth Biotechnologies — одним из крупнейших в мире контрактных производителей в фармацевтической индустрии — для увеличения производственных мощностей в США. Об этом говорится в пресс-релизе.

Fujifilm будет производить препараты для Regeneron на новом предприятии в Холли-Спрингсе, штат Северная Каролина. Современный биофармацевтический комплекс начнет работу в конце 2025 года, а в будущем планируется его дальнейшее расширение. Как отмечается, благодаря сделке Regeneron удвоит объемы выпуска продукции в США.

Фармгигант также выделит 3,6 млрд долл. на развитие кампуса в Тэрритауне, штат Нью-Йорк, где наймет дополнительно около 1000 сотрудников. В Ренсселере — городе того же штата — планируется построить завод по фасовке лекарств. В находящемся неподалеку Саратоге-Спрингсе компания приобрела производственный объект площадью 93 тыс. м2.

В пресс-релизе приводится цитата генерального директора Regeneron Леонарда Шлейфера, который отметил, что история компании — это наглядный пример «американского успеха». По его словам, более 80% персонала и активов корпорации находятся в США, а каждый ее препарат, получивший одобрение FDA, создавался в нью-йоркских лабораториях.

В свете возможности введения пошлин на импорт лекарств администрацией президента США Дональда Трампа многие представители фарминдустрии локализуют производство в США. На прошлой неделе Министерство торговли страны приступило к анализу законодательной базы для торговых ограничений.

Вместе с Regeneron о планах перенести производство в Штаты сообщила Roche. Компания направит на эти цели 50 млрд долл.

В апреле Novartis, еще один швейцарский фармгигант, принял решение инвестировать 23 млрд долл. в строительство и модернизацию десяти производственных и исследовательских комплексов на территории Штатов. До этого о рекордных капиталовложениях в развитие инфраструктуры в стране объявили американские Eli Lilly и Johnson & Johnson — 27 млрд и 55 млрд долл. соответственно.