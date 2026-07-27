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Поставщик медизделий выплатил штраф за участие в картеле

27.07.2026
18:09
Отделновостей
Один из участников картеля при поставках медизделий выплатил штраф, сообщила ФАС России. Общая сумма контрактов в сговоре превысила 1,2 млрд руб.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Компания «Фокус» выплатила административный штраф за участие в антиконкурентном соглашении на торгах по поставке медицинских инструментов и расходных материалов. Сумма в размере 43,1 млн руб. поступила в бюджет РФ, сообщила ФАС России.

Как писал «ФВ», антимонопольная служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в мае 2025 года. Речь шла о поставках медицинских материалов компаний «Фокус», «Отримед» и «Экстравижн». Общая сумма начальных цен контрактов превысила 1,2 млрд руб.

ФАС России назначила организациям оборотные штрафы. О выплатах других участников картеля служба не сообщает.

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