Поступление средств от «налога на богатых» в «Круг добра» упростят

19.11.2025
11:47
ДинаКоблова
Сверхдоходы от «налога на богатых» будут быстрее направлять в фонд «Круг добра», поправку об упрощении механизма разработала Госдума РФ совместно с Правительством РФ. Ожидается, что срочные заявки на лекарства смогут утвердить в течение одного рабочего дня.
Фото: 123rf.com

Механизм оперативного перенаправления сверхплановых поступлений от «налога на богатых» в фонд «Круг добра» планируют усовершенствовать. Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам совместно с Правительством России подготовил такую поправку, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Сергея Чижова.

Когда казначейство зафиксирует, что целевой налог для фонда собран сверх прогноза, Правительство РФ получит право в ускоренном порядке взять эту точную сумму из своего резервного фонда и оперативно направить ее на лечение подопечных «Круга добра».

«Деятельность «Круга добра» постоянно расширяется: на сегодня она охватывает всю Россию, включая и наши новые регионы. Мы видим, что фонд выстраивает работу таким образом, чтобы оказывать помощь максимально быстро. Срочные заявки на жизненно важные лекарства могут утвердить в течение одного рабочего дня», — отметил Сергей Чижов.

По его словам, запущен пилотный проект, создавший резерв уникальных препаратов прямо в больницах, чтобы ребенок мог получить терапию в течение одного-двух дней после назначения.

В мае Минздрав РФ внес изменения в Порядок представления заявки на обеспечение лекарствами в фонд. Теперь если врачебная комиссия выносит заключение о необходимости незамедлительного обеспечения детей с орфанным заболеванием препаратом из резерва, то лекарство нужно предоставить не позднее второго рабочего дня со дня получения заявления от ребенка или его законного представителя.

