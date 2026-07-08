Правительство РФ расширило перечень стратегически значимых лекарств

Правительство РФ внесло изменения в перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), утвержденный распоряжением № 942-р от 23.04.2026. Распоряжение № 1478-р от 07.07.2026 было опубликовано на портале правовой информации.

В первом разделе перечня, который включает жизненно важные и неотложные препараты, добавили 39 наименований, в числе которых инфузионные растворы и компоненты крови. Среди новых лекарств — альбумин человека, аминокислоты и жировые эмульсии для парентерального питания, а также плазмозаменители. Отдельную группу в первом разделе составляют иммунобиологические препараты: антирабический иммуноглобулин, иммуноглобулин против клещевого энцефалита, противостолбнячный и антирезусный иммуноглобулины, а также антитоксины дифтерийный и столбнячный. В раздел также вошли седативные и противоэпилептические средства (лоразепам, нитразепам, оксазепам, фенобарбитал) и антибиотики (тигециклин, тилорон).

Во второй раздел перечня СЗЛС добавлены противоопухолевые препараты (азацитидин, акситиниб, бусульфан, венетоклакс, инотузумаб озогамицин, элотузумаб), иммунодепрессанты, противовирусные, ферментные препараты, антибиотики, лекарства для терапии редких заболеваний (нусинерсен, эмицизумаб, ларонидаза) и др. Всего раздел пополнили 110 позиций.

Как сообщили в пресс-службе правительства России, решение о расширении перечня принято на основании предложений, поступивших от производителей лекарств. «Полный цикл производства препаратов из перечня должен быть обеспечен на территории страны, а организация их производства может осуществляться с господдержкой. Кроме того, лекарства, входящие в перечень, имеют приоритет при госзакупках», — добавили в правительстве РФ

Новый перечень СЗЛС был утвержден в конце апреля. В него вошли 206 МНН, на 9 МНН меньше, чем в прежнем перечне образца 2020 года. Основанием для формирования нового перечня СЗЛС стали новые критерии, утвержденные правительством РФ в марте 2026 года