Правительство России одобрило проведение переговоров Минздрава РФ с Сирией

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение № 3566-р от 02.12.2025, одобрив инициативу Минздрава России по подготовке международного соглашения с Сирийской Арабской Республикой. Предложение было одобрено Минпромторгом РФ, Минфином РФ и МИД России.

Согласно документу Россия начнет переговоры о заключении официального соглашения между странами. Государства будут развивать сотрудничество по признанию на территории Сирии лекарств и медицинских изделий, произведенных и зарегистрированных в России.

О намерении развивать сотрудничество между странами в области лекарственного обеспечения и медицинских изделий глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил в октябре 2023 года. Тогда речь шла о совместных научных разработках лекарств с дальнейшим внедрением их в производство, а также реализации совместных инвестпроектов в этой сфере.