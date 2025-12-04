Новости
Правительство России одобрило проведение переговоров Минздрава РФ с Сирией

04.12.2025
17:42
ДинаКоблова
Минздрав России договорился с Сирией о признании регистрации лекарств и медизделий отечественного производства, подписано распоряжение об этом.
Министры здравоохранения Сирии и России Хасан аль-Габаш и Михаил Мурашко | Фото: t.me/minzdrav_ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение № 3566-р от 02.12.2025, одобрив инициативу Минздрава России по подготовке международного соглашения с Сирийской Арабской Республикой. Предложение было одобрено Минпромторгом РФ, Минфином РФ и МИД России.

Согласно документу Россия начнет переговоры о заключении официального соглашения между странами. Государства будут развивать сотрудничество по признанию на территории Сирии лекарств и медицинских изделий, произведенных и зарегистрированных в России.

О намерении развивать сотрудничество между странами в области лекарственного обеспечения и медицинских изделий глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил в октябре 2023 года. Тогда речь шла о совместных научных разработках лекарств с дальнейшим внедрением их в производство, а также реализации совместных инвестпроектов в этой сфере.

