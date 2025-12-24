Новости
Правительство РФ утвердило новый Перечень ЖНВЛП

24.12.2025
17:06
ЕленаКалиновская
Правительство РФ опубликовало распоряжение, устанавливающее Перечень ЖНВЛП на 2026 год. Список пополнился восемью новыми МНН. Это противоопухолевые препараты, лекарства для лечения туберкулеза, анемии. Часть лекарств не вошла в перечень, хотя ранее они были рекомендованы к включению.
Фото: 123rf.com

Правительство РФ расширило Перечень ЖНВЛП. Соответствующее распоряжение № 3867-р от 18.12.2025 опубликовано 24 декабря. В списке восемь новых МНН. Среди них четыре противоопухолевых препарата, лекарства для лечения редкого заболевания, туберкулеза, анемии и нейтропении у пациентов, получающих цитостатическую терапию. Документ вступит в силу через два месяца после опубликования.

Минздрав РФ в сентябре 2025 года опубликовал проект, где в списке было 12 новых МНН, но в распоряжении этих препаратов нет. Речь идет о лоноктокоге альфа для лечения гемофилии А, энфортумабе ведотине, применяемом при местно-распространенном или метастатическом уротелиальном раке, цефтобипроле медокариле для лечения внутрибольничной пневмонии и пэгцетакоплане для пациентов с пароксизмальной ночной гемоглобинурией.

Лоноктоког альфа дважды был внесен в проект Перечня ЖНВЛП. Первый раз — в конце 2021 года. Тогда из 19 одобренных лекарств вошли только пять. Затем в августе 2024 года комиссия Минздрава РФ по формированию перечней повторно рассмотрела препарат и не рекомендовала его включать в перечень, в августе 2025 году было третье рассмотрение, и препарат был одобрен, но в ЖНВЛП он по-прежнему не включен.

В распоряжении нет привычных наименований лекарственных форм — таблетки, сироп, лиофилизат. Вместо этого указан один пяти типов агрегированных лекформ:

- лекарственные формы для парентерального применения;

- лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;

- лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением;

- твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;

- твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением.

Новые препараты, которые будут включены в ЖНВЛП с 2026 года

МНН / Лекарственная форма

Торговое наименование

Показание

Производитель

1

Луспатерцепт, лекарственные формы для парентерального применения

Реблозил

Трансфузионно-зависимая анемия, вызванная миелодиспластическими синдромами, анемия у взрослых, ассоциированная с бета-талассемией

BMS

2

Претоманид, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Ракстеми

Туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью и множественной лекарственной устойчивостью

Mylan

3

Капивасертиб, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Акдайна

Гормон-рецептор-положительный, HER2-отрицательный местно-распространенный или метастатический рак молочной железы с одной или несколькими альтерациями PIK3CA/AKT1/PTEN

AstraZeneca

4

Камрелизумаб, лекарственные формы для парентерального применения

Арейма

Рак пищевода, носоглотки

Петровакс Фарм

5

Даролутамид, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Нубека

Неметастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы, метастатический гормоночувствительный рак предстательной железы

Bayer

6

Пэгфилграстим, лекарственные формы для парентерального применения

Поэксо

Снижение продолжительности нейтропении и частоты возникновения фебрильной нейтропении у взрослых пациентов, получающих цитотоксическую химиотерапию

ПСК Фарма

7

Гофликицепт, лекарственные формы для парентерального применения

Арцерикс

Идиопатический рецидивирующий перикардит

Р-Фарм

8

Лорлатиниб, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Лорвиква

Положительный по ALK распространенный немелкоклеточный рак легкого

Pfizer

Источник: Распоряжение Правительства РФ от 18 декабря 2025 г. № 3867-р

