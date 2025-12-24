Правительство РФ утвердило новый Перечень ЖНВЛП

Правительство РФ расширило Перечень ЖНВЛП. Соответствующее распоряжение № 3867-р от 18.12.2025 опубликовано 24 декабря. В списке восемь новых МНН. Среди них четыре противоопухолевых препарата, лекарства для лечения редкого заболевания, туберкулеза, анемии и нейтропении у пациентов, получающих цитостатическую терапию. Документ вступит в силу через два месяца после опубликования.

Минздрав РФ в сентябре 2025 года опубликовал проект, где в списке было 12 новых МНН, но в распоряжении этих препаратов нет. Речь идет о лоноктокоге альфа для лечения гемофилии А, энфортумабе ведотине, применяемом при местно-распространенном или метастатическом уротелиальном раке, цефтобипроле медокариле для лечения внутрибольничной пневмонии и пэгцетакоплане для пациентов с пароксизмальной ночной гемоглобинурией.

Лоноктоког альфа дважды был внесен в проект Перечня ЖНВЛП. Первый раз — в конце 2021 года. Тогда из 19 одобренных лекарств вошли только пять. Затем в августе 2024 года комиссия Минздрава РФ по формированию перечней повторно рассмотрела препарат и не рекомендовала его включать в перечень, в августе 2025 году было третье рассмотрение, и препарат был одобрен, но в ЖНВЛП он по-прежнему не включен.

В распоряжении нет привычных наименований лекарственных форм — таблетки, сироп, лиофилизат. Вместо этого указан один пяти типов агрегированных лекформ:

- лекарственные формы для парентерального применения;

- лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;

- лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением;

- твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;

- твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением.