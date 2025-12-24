Правительство РФ утвердило новый Перечень ЖНВЛП
Правительство РФ расширило Перечень ЖНВЛП. Соответствующее распоряжение № 3867-р от 18.12.2025 опубликовано 24 декабря. В списке восемь новых МНН. Среди них четыре противоопухолевых препарата, лекарства для лечения редкого заболевания, туберкулеза, анемии и нейтропении у пациентов, получающих цитостатическую терапию. Документ вступит в силу через два месяца после опубликования.
Минздрав РФ в сентябре 2025 года опубликовал проект, где в списке было 12 новых МНН, но в распоряжении этих препаратов нет. Речь идет о лоноктокоге альфа для лечения гемофилии А, энфортумабе ведотине, применяемом при местно-распространенном или метастатическом уротелиальном раке, цефтобипроле медокариле для лечения внутрибольничной пневмонии и пэгцетакоплане для пациентов с пароксизмальной ночной гемоглобинурией.
Лоноктоког альфа дважды был внесен в проект Перечня ЖНВЛП. Первый раз — в конце 2021 года. Тогда из 19 одобренных лекарств вошли только пять. Затем в августе 2024 года комиссия Минздрава РФ по формированию перечней повторно рассмотрела препарат и не рекомендовала его включать в перечень, в августе 2025 году было третье рассмотрение, и препарат был одобрен, но в ЖНВЛП он по-прежнему не включен.
В распоряжении нет привычных наименований лекарственных форм — таблетки, сироп, лиофилизат. Вместо этого указан один пяти типов агрегированных лекформ:
- лекарственные формы для парентерального применения;
- лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;
- лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением;
- твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;
- твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением.
Новые препараты, которые будут включены в ЖНВЛП с 2026 года
№
МНН / Лекарственная форма
Торговое наименование
Показание
Производитель
1
Луспатерцепт, лекарственные формы для парентерального применения
Реблозил
Трансфузионно-зависимая анемия, вызванная миелодиспластическими синдромами, анемия у взрослых, ассоциированная с бета-талассемией
BMS
2
Претоманид, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
Ракстеми
Туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью и множественной лекарственной устойчивостью
Mylan
3
Капивасертиб, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
Акдайна
Гормон-рецептор-положительный, HER2-отрицательный местно-распространенный или метастатический рак молочной железы с одной или несколькими альтерациями PIK3CA/AKT1/PTEN
AstraZeneca
4
Камрелизумаб, лекарственные формы для парентерального применения
Арейма
Рак пищевода, носоглотки
Петровакс Фарм
5
Даролутамид, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
Нубека
Неметастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы, метастатический гормоночувствительный рак предстательной железы
Bayer
6
Пэгфилграстим, лекарственные формы для парентерального применения
Поэксо
Снижение продолжительности нейтропении и частоты возникновения фебрильной нейтропении у взрослых пациентов, получающих цитотоксическую химиотерапию
ПСК Фарма
7
Гофликицепт, лекарственные формы для парентерального применения
Арцерикс
Идиопатический рецидивирующий перикардит
Р-Фарм
8
Лорлатиниб, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
Лорвиква
Положительный по ALK распространенный немелкоклеточный рак легкого
Pfizer
Источник: Распоряжение Правительства РФ от 18 декабря 2025 г. № 3867-р
