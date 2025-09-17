PROекции будущегоБизнесАптекарь
Минздрав опубликовал проект...

Минздрав опубликовал проект нового Перечня ЖНВЛП

17.09.2025
19:05
Елена Калиновская
Минздрав предложил включить в список ЖНВЛП 10 новых МНН, а также исключить некоторые лекарственные формы двух препаратов. Кроме того, в перечне представлены агрегированные лекарственные формы.
Фото: Freepik

На портале Министерства здравоохранения размещен проект распоряжения правительства об утверждении лекарственных перечней. В Перечень ЖНВЛП предлагается внести 10 новых МНН, которые были одобрены комиссией по формированию лекарственных перечней Минздрава в ноябре 2024 и августе 2025 года.

Согласно проекту, Перечень ЖНВЛП пополнится препаратами от гемофилии, туберкулеза, пневмонии, редкого заболевания – идиопатический рецидивирующий перикардит. В перечень будут включены четыре противоопухолевых лекарства.

Часть этих лекарств были одобрены еще в конце 2024 года, основной пул кандидатов комиссия рассмотрела в августе 2025 года. Тогда за два дня члены комиссии обсудили 23 МНН, девять из них были одобрены, а 14 – нет. В проект распоряжения включены только восемь из одобренных.

Один препарат – пэгунигалзидаза альфа компании Chiesi будет рассмотрен повторно, предположительно в ноябре 2025 года.

Кроме того, комиссия решила исключить из перечня интерферон гамма человеческий рекомбинантный в форме лиофилизата для приготовления раствора для интраназального введения, а также меглюмина акридонацетат в форме раствора для внутривенного и внутримышечного введения.

В проекте нет привычных наименований лекарственных форм – таблетки, сироп, лиофилизат. Вместо этого указан один пяти типов агрегированных лекформ:

— лекарственные формы для парентерального применения,

— лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением,

— лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением,

— твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением,

— твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением.

Как правило правительство принимает распоряжение в конце текущего или в начале следующего года. Документ вступит в силу спустя два месяца после опубликования.

Новые препараты, которые будут включены в  Перечень ЖНВЛП с 2026 года*

МНН/Лекарственная форма

Торговое наименование

Показание

Производитель

1

Лоноктоког альфа, лекарственные формы для парентерального применения

Афстила

Гемофилия А

CSL Behring

2

Луспатерцепт, лекарственные формы для парентерального применения

Реблозил

Трансфузионно-зависимая анемия, вызванная миелодиспластическими синдромами, анемия у взрослых, ассоциированная с бета-талассемией

BMS

3

Претоманид, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Ракстеми

Туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью и множественной лекарственной устойчивостью

Mylan

4

Капивасертиб, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Акдайна

Гормон-рецептор-положительный, HER2-отрицательный местнораспространенный или метастатический рак молочной железы с одной или несколькими альтерациями PIK3CA/AKT1/PTEN

AstraZeneca

5

Камрелизумаб, лекарственные формы для парентерального применения

Арейма

Рак пищевода, носоглотки

Петровакс Фарм

6

Энфортумаб ведотин, лекарственные формы для парентерального применения

Падцев Онко

Местнораспространенный или метастатический уротелиальный рак

Astellas

7

Даролутамид, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Нубека

Неметастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы, метастатический гормоночувствительный рак предстательной железы

Bayer

8

Пэгфилграстим, лекарственные формы для парентерального применения

Поэксо

Снижение продолжительности нейтропении и частоты возникновения фебрильной нейтропении у взрослых пациентов, получающих цитотоксическую химиотерапию

ПСК Фарма

9

Цефтобипрол медокарил, лекарственные формы для парентерального применения

Зевтера

Внутрибольничная, внебольничная пневмония

Ланцет (держатель РУ)

10

Гофликицепт, лекарственные формы для парентерального применения

Арцерикс

Идиопатический рецидивирующий перикардит

Р-Фарм

*Согласно проекту распоряжения правительства

Источник: Минздрав РФ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

