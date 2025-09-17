Минздрав опубликовал проект нового Перечня ЖНВЛП
На портале Министерства здравоохранения размещен проект распоряжения правительства об утверждении лекарственных перечней. В Перечень ЖНВЛП предлагается внести 10 новых МНН, которые были одобрены комиссией по формированию лекарственных перечней Минздрава в ноябре 2024 и августе 2025 года.
Согласно проекту, Перечень ЖНВЛП пополнится препаратами от гемофилии, туберкулеза, пневмонии, редкого заболевания – идиопатический рецидивирующий перикардит. В перечень будут включены четыре противоопухолевых лекарства.
Часть этих лекарств были одобрены еще в конце 2024 года, основной пул кандидатов комиссия рассмотрела в августе 2025 года. Тогда за два дня члены комиссии обсудили 23 МНН, девять из них были одобрены, а 14 – нет. В проект распоряжения включены только восемь из одобренных.
Один препарат – пэгунигалзидаза альфа компании Chiesi будет рассмотрен повторно, предположительно в ноябре 2025 года.
Кроме того, комиссия решила исключить из перечня интерферон гамма человеческий рекомбинантный в форме лиофилизата для приготовления раствора для интраназального введения, а также меглюмина акридонацетат в форме раствора для внутривенного и внутримышечного введения.
В проекте нет привычных наименований лекарственных форм – таблетки, сироп, лиофилизат. Вместо этого указан один пяти типов агрегированных лекформ:
— лекарственные формы для парентерального применения,
— лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением,
— лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением,
— твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением,
— твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением.
Как правило правительство принимает распоряжение в конце текущего или в начале следующего года. Документ вступит в силу спустя два месяца после опубликования.
Новые препараты, которые будут включены в Перечень ЖНВЛП с 2026 года*
№
МНН/Лекарственная форма
Торговое наименование
Показание
Производитель
1
Лоноктоког альфа, лекарственные формы для парентерального применения
Афстила
Гемофилия А
CSL Behring
2
Луспатерцепт, лекарственные формы для парентерального применения
Реблозил
Трансфузионно-зависимая анемия, вызванная миелодиспластическими синдромами, анемия у взрослых, ассоциированная с бета-талассемией
BMS
3
Претоманид, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
Ракстеми
Туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью и множественной лекарственной устойчивостью
Mylan
4
Капивасертиб, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
Акдайна
Гормон-рецептор-положительный, HER2-отрицательный местнораспространенный или метастатический рак молочной железы с одной или несколькими альтерациями PIK3CA/AKT1/PTEN
AstraZeneca
5
Камрелизумаб, лекарственные формы для парентерального применения
Арейма
Рак пищевода, носоглотки
Петровакс Фарм
6
Энфортумаб ведотин, лекарственные формы для парентерального применения
Падцев Онко
Местнораспространенный или метастатический уротелиальный рак
Astellas
7
Даролутамид, твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
Нубека
Неметастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы, метастатический гормоночувствительный рак предстательной железы
Bayer
8
Пэгфилграстим, лекарственные формы для парентерального применения
Поэксо
Снижение продолжительности нейтропении и частоты возникновения фебрильной нейтропении у взрослых пациентов, получающих цитотоксическую химиотерапию
ПСК Фарма
9
Цефтобипрол медокарил, лекарственные формы для парентерального применения
Зевтера
Внутрибольничная, внебольничная пневмония
Ланцет (держатель РУ)
10
Гофликицепт, лекарственные формы для парентерального применения
Арцерикс
Идиопатический рецидивирующий перикардит
Р-Фарм
*Согласно проекту распоряжения правительства
Источник: Минздрав РФ
