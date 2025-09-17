Минздрав опубликовал проект нового Перечня ЖНВЛП

На портале Министерства здравоохранения размещен проект распоряжения правительства об утверждении лекарственных перечней. В Перечень ЖНВЛП предлагается внести 10 новых МНН, которые были одобрены комиссией по формированию лекарственных перечней Минздрава в ноябре 2024 и августе 2025 года.

Согласно проекту, Перечень ЖНВЛП пополнится препаратами от гемофилии, туберкулеза, пневмонии, редкого заболевания – идиопатический рецидивирующий перикардит. В перечень будут включены четыре противоопухолевых лекарства.

Часть этих лекарств были одобрены еще в конце 2024 года, основной пул кандидатов комиссия рассмотрела в августе 2025 года. Тогда за два дня члены комиссии обсудили 23 МНН, девять из них были одобрены, а 14 – нет. В проект распоряжения включены только восемь из одобренных.

Один препарат – пэгунигалзидаза альфа компании Chiesi будет рассмотрен повторно, предположительно в ноябре 2025 года.

Кроме того, комиссия решила исключить из перечня интерферон гамма человеческий рекомбинантный в форме лиофилизата для приготовления раствора для интраназального введения, а также меглюмина акридонацетат в форме раствора для внутривенного и внутримышечного введения.

В проекте нет привычных наименований лекарственных форм – таблетки, сироп, лиофилизат. Вместо этого указан один пяти типов агрегированных лекформ:

— лекарственные формы для парентерального применения,

— лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением,

— лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением,

— твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением,

— твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением.

Как правило правительство принимает распоряжение в конце текущего или в начале следующего года. Документ вступит в силу спустя два месяца после опубликования.