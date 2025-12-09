Правительство РФ утвердило запуск системы «Антикартель» для контроля госзакупок

Правительство РФ утвердило положение о государственной информационной системе (ГИС) «Антикартель» постановлением № 1933 от 28.11.2025. Документ определяет задачи, принципы работы и порядок подключения к системе, оператором которой назначена Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Система предназначена для автоматического выявления сговоров на торгах и контроля цен на социально значимые товары.

Основные функции и технологии

ГИС «Антикартель» разрабатывается на платформе «ГосТех» и внедряется поэтапно. Ее ключевые особенности:

Система анализирует 100% открытых государственных торгов, взаимодействуя с Единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС).

До конца 2025 года планируется внедрение машинного обучения и больших языковых моделей. Это позволит системе не только фиксировать известные схемы сговоров, но и адаптироваться к новым сценариям нарушений.​

Функционал системы будет использоваться для контроля ценообразования, в первую очередь — на товары ежедневного потребления.

Текущий статус и планы

На данный момент запущена первая очередь системы. Она уже обрабатывает данные о 9,6 млн торгов, проверяя их по 20 техническим и поведенческим критериям риска.

Внедрение «Антикартеля» направлено на повышение прозрачности закупок и эффективности бюджетных расходов. Ранее анализ торгов проводился сотрудниками ФАС преимущественно в ручном режиме. Автоматизация процесса также снизит административную нагрузку на добросовестных участников рынка, исключая необходимость лишних запросов документов.​

Правовые основы для работы автоматизированной системы были заложены поправками в закон «О защите конкуренции», вступившими в силу 1 августа 2025 года.

ФАС России представила законопроект о создании системы «Антикартель» в мае 2024 года. На этапе подготовки Минфин РФ настаивал на исключении из документа положений о том, что система содержит информацию о торгах, а также установлении открытого перечня видов информации, поставщиков сведений в ГИС «Антикартель» и пользователей таких сведений. Эти замечания были учтены.

Авторы документа считают, что ежедневное автоматическое сканирование сведений о всех проводимых торгах с помощью искусственного интеллекта и риск-ориентированного подхода поможет сэкономить миллиарды рублей бюджетных средств «за счет декартелизации государственных и муниципальных закупок и создания конкурентных условий для участников торгов».

Президент РФ подписал закон о создании информационной системы «Антикартель» в июле 2025 года. ​