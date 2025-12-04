Новости
Препарат AbbVie остановил уже начавшуюся мигрень за два часа у каждого четвертого участника КИ

04.12.2025
16:25
ВладимирЗаболотских
Препарат атогепант фармкомпании AbbVie может работать, как средство экстренной помощи при мигрени, выяснило новое исследование. Таблетки избавили от головных болей и характерных для болезни симптомов 24% участников за два часа — почти вдвое эффективнее плацебо.
Фото: 123rf.com

Американская фармацевтическая компания AbbVie представила итоги III фазы клинических испытаний ECLIPSE. Согласно данным, ее препарат атогепант способен останавливать уже начавшийся приступ мигрени.

В исследовании участвовали 1223 человека старше 18 лет. Они четыре раза принимали 60 мг атогепанта или плацебо при возникновении головных болей. Таблетки полностью избавили 24% испытуемых от болевых ощущений и сопутствующих симптомов. Плацебо дало такой же результат в 13% случаев.

Атогепант блокирует белок кальцитонин ген-связанный пептид (CGRP), запускающий развитие мигрени в организме. Лекарство одобрено в более чем 60 странах для профилактики заболевания. Оно продается как Aquipta в Евросоюзе и Qulipta в США. AbbVie сообщила, что уже подала заявку в европейский регулятор на расширение показаний.

Мигрень представляет собой неврологическую болезнь, при которой человек испытывает сильную пульсирующую боль с одной стороны головы, часто сопровождающуюся тошнотой, светобоязнью и повышенной чувствительностью к звукам. От нее
страдают около 14% населения планеты, чаще всего женщины.

