Препарат Regeneron полностью устранил следы рака крови у части испытуемых

Препарат Lynozyfic (линвоселтамаб/linvoseltamab) американской Regeneron Pharmaceuticals обеспечил полное исчезновение признаков множественной миеломы у 42% участников I/II фазы клинических испытаний LINKER-MM4, ранее не проходивших лечение от нее. Компания сообщила о результатах в пресс-релизе.

Исследование включило 45 взрослых, у которых выявлена опухоль. Из них 28 подходили для трансплантации стволовых клеток (проводится после химиотерапии, так как дается в настолько больших дозировках при миеломе, что уничтожает и злокачественные, и здоровые клетки), 17 — нет. Было сформировано три группы, которые получали по 50, 100 или 200 мг лекарства.

Благодаря Lynozyfic у 20 пациентов уровень миеломных белков снизился более чем на 90%. У 19 из них (95%) раковые клетки не удалось обнаружить с помощью сверхчувствительных методов диагностики.

В этом году разработка Regeneron одобрена регуляторами США и Евросоюза в качестве средства для лечения миеломы после как минимум четырех курсов системной терапии. Она представляет собой биспецифичное антитело, которое сводит вместе злокачественные и иммунные клетки, связываясь с рецепторами BCMA и CD3 на их поверхности.

Множественная миелома — злокачественное заболевание плазматических клеток костного мозга. Здоровые плазматические клетки производят антитела для защиты от инфекций, но при миеломе одна клетка мутирует и начинает бесконтрольно размножаться, создавая злокачественные копии, которые разрушают кости, забивают почки и сгущают кровь.

Ежегодно новообразование выявляют почти у 190 тыс. человек в мире. Вероятность прожить дольше пяти лет при этом диагнозе составляет примерно 60%. Болезнь практически неизлечима — даже при достижении полной ремиссии почти всегда происходит рецидив. Ее лечение требует пожизненного получения комбинации из трех-четырех токсичных препаратов.