Президент РФ подписал закон о продлении ввоза лекарств в иностранной упаковке

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 483-ФЗ от 15.12.2025 о продлении льготного ввоза лекарств в иностранной упаковке. Документом вносятся изменения в статью 47 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств».

Изменяется срок действия особого режима, разрешающего ввоз и обращение в России зарегистрированных препаратов в иностранной упаковке, при дефектуре или риске ее возникновения на фоне санкций (введен Постановлением Правительства РФ № 593 от 05.04.2022). Особый режим продлевается до 31 декабря 2027 года. Ранее он действовал до 31 декабря 2025 года.

Авторы документа также отмечали, что с 2022 по 2025 год межведомственная комиссия признала дефицитными или находящимися в группе риска 200 препаратов. Для 14 из них уже разрешено обращение в иностранных упаковках.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.