Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиРегуляторика

В Госдуму РФ внесен законопроект о продлении ввоза лекарств в иностранной упаковке

01.12.2025
16:14
ДинаКоблова
Правительство РФ предложило продлить до конца 2027 года особый порядок ввоза в страну препаратов в иностранных упаковках при дефектуре. Документ внесен на рассмотрение в Госдуму РФ.
Фото: 123rf.com

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект № 1082628-8 о продлении льготного ввоза лекарств в иностранной упаковке. Документ предлагает внести изменения в ст. 47 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств».

Изменение затрагивает срок действия особого режима, разрешающего ввоз и обращение в России зарегистрированных препаратов в иностранной упаковке, при дефектуре или риске ее возникновения на фоне санкций (введен Постановлением Правительства РФ № 593 от 05.04.2022). Сейчас он действует до 31 декабря 2025 года, законопроектом предлагается продлить его до 31 декабря 2027 года.

«В целях реализации положений законопроекта будут подготовлены корреспондирующие изменения в постановление № 593», — указано в пояснительной записке к проекту.

Авторы документа также отмечают, что с 2022 по 2025 год межведомственная комиссия признала дефицитными или находящимися в группе риска 200 препаратов. Для 14 из них уже разрешено обращение в иностранных упаковках.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее с такой инициативой выступил Минздрав РФ. Министерство также предложило расширить критерии для определения дефектуры лекарств или риска ее возникновения.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.