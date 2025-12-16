Продажи лекарств через e-com обогнали онлайн-продажи продуктов питания
Фармацевтический сегмент не только сохраняет динамичный рост онлайн, но и обгоняет традиционно сильные категории. В ходе онлайн-опроса Яндекса выяснилось, что 64% респондентов покупали лекарства и БАД через e-com. Для сравнения: в категории продуктов питания этот показатель составил 51%1. Об этом рассказал индустриальный лидер категорий «Фарма» и «Медицина» в Яндексе Константин Исанин на конференции Digipharma, сообщает корреспондент «ФВ».
По словам Константина Исанина, объем поисковых запросов Яндекса в фармацевтической категории достигает 380 млн. При этом спрос продолжает расти: в годовом сопоставлении (III квартал 2025 года к III кварталу 2024 года) динамика запросов в категории «Фарма» составила 13%.
Структура спроса
Лидерами онлайн-покупок за последние полгода стали витамины и БАД, за ними следуют препараты для ЖКТ, средства от простуды и гриппа и обезболивающие. Наибольший рост поискового интереса год к году зафиксирован в категориях витамины и БАД (+20%), дерматологические препараты (+19%), противопростудные средства (+17%), препараты общего системного действия (+16%).
|
ТОР10 категорий в поиске
|
Рост запросов, %
|
Витамины и БАД
|
19
|
↑20
|
Препараты для ЖКТ
|
12
|
↑9
|
Препараты общего или системного действия
|
11
|↑16
|
Противопростудные препараты
|
8
|↑17
|
Средства от боли
|
7
|↑14
|Дерматологические препараты
|
6
|↑19
|Сердечно-сосудистые препараты
|
6
|↑7
|Препараты для лечения нервной системы
|
5
|↑15
|Препараты для лечения мочеполовой системы
|
5
|↑9
|Препараты для лечения опорно-двигательного аппарата
|
4
|↑7
Данные Яндекса, III квартал 2025 года, год к году
В Яндексе отмечают, что значительно сократилось время принятия решения о покупке: 25% пользователей совершают покупку в течение 15–30 минут после начала поиска. «Это значит, что пользователи уже приходят с формированным запросом и за 15–30 минут те компании, которые показывают рекламу или показываются в целом в поиске, забирают 25% продаж», – отметил Константин Исанин.
Основными источниками информации перед покупкой остаются консультации врача (42%) и фармацевта (36%), поиск в интернете занимает третье место (34%).
Куда ведут поисковые запросы
Пользовательское поведение различается в зависимости от типа запроса. При поиске по бренду лидерами по переходу являются онлайн-аптеки и агрегаторы (39%), затем идут сайты фармацевтических компаний (17%) и маркетплейсы (15%).
При категорийных запросах (например, от головной боли, от кашля) пользователи чаще переходят на маркетплейсы (25%), затем на онлайн-аптеки и агрегаторы (21%) и сайты брендов (17%)2.
Данные онлайн-опроса показывают два основных сценария начала поиска: 64% пользователей начинают поиск в интернете, а 36% – в офлайн-аптеках. Однако в Яндексе выяснили, что половина (50%) тех, кто начинает поиск офлайн, в итоге совершает покупку в интернете3. Это подтверждает омниканальную модель потребительского поведения, где каналы e-com и офлайн тесно переплетены.
В Яндексе отмечают, что пользователи демонстрируют высокую лояльность к определенным онлайн-площадкам. Лидером здесь являются сайты конкретных онлайн-аптек – 46% респондентов назвали их основным сервисом для покупки лекарств. Маркетплейсы и сайты сетевых аптек делят второе место (по 18%), за ними следуют онлайн-агрегаторы (10%)4.
«Таким образом, ключевой задачей для онлайн-аптек становится удержание своей лояльной аудитории через развитие персонализированных сервисов, программ лояльности, увеличение рассылок», – отметил Константин Исанин.
1 Данные онлайн-опроса Яндекса на access-панели, сентябрь 2025, количество респондентов – 1500 чел. на категорию
2 Данные Яндекса, сентябрь 2025
3 Данные онлайн-опроса Яндекса на access-панели, III квартал 2025
4 Данные Яндекса, медийные компании, III квартал 2025
