Провизоров и фармацевтов предложили допустить к профпереподготовке по нутрициологии

«Ассоциация независимых аптек» предлагает включить лиц с высшим и средним фармацевтическим образованием в перечень специалистов, допускаемых к профессиональной переподготовке по специальности «Нутрициология». Предлагается рассмотреть вопрос о внесении изменений в приказ Минздрава РФ № 436н. Обращение адресовано директору Департамента медицинского образования и кадровой политики Артему Наркевичу.«ФВ» ознакомился с текстом письма.

Поводом для обращения послужило вступление в силу с 1 сентября 2026 года приказа Минздрава России от 14.05.2026 № 436н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам». Документ закрепляет специальность «Нутрициология» как самостоятельное направление профессиональной подготовки. При этом, как отмечают авторы письма, фармацевты и провизоры не попали в перечень лиц, имеющих право на переподготовку по данной специальности.

«Анализ установленных квалификационных требований показывает, что фармацевты и провизоры в указанные перечни не включены, несмотря на наличие у них профильной подготовки, тесно связанной с указанными сферами деятельности», — говорится в письме.

Фармацевты и провизоры — это значительная профессиональная группа с устойчивой теоретической подготовкой и практическим опытом работы с веществами, оказывающими воздействие на организм человека. «Исключение данной группы из маршрута переподготовки по нутрициологии не улучшает качество кадров, а лишь искусственно ограничивает доступ к новой специальности для специалистов, чьи знания уже близки по содержанию к соответствующим компетенциям», — подчеркивается в письме.

Отмечается, что в аптечной практике провизоры ежедневно сталкиваются с консультированием граждан по вопросам приема витаминов, минералов, БАД, режимов приема, совместимости с лекарственными средствами и возможных рисков самолечения. Это создает прямую связь между их текущей профессиональной деятельностью и задачами нутрициологического консультирования.

«Исключение провизоров и фармацевтов из числа лиц, имеющих право на переподготовку по указанным специальностям, приводит к неоправданному сужению кадрового резерва. Это особенно чувствительно в условиях, когда система здравоохранения и смежные отрасли испытывают потребность в специалистах, способных квалифицированно консультировать население по вопросам безопасного применения веществ, питания, нутритивной поддержки», – говорится в письме.

В обращении предлагается дополнить перечень лиц, допускаемых к переподготовке по нутрициологии, специалистами с фармобразованием; обеспечить для них освоение программ ДПО с итоговой аттестацией; при необходимости разработать переходные положения, учитывающие стаж, профиль образования и опыт консультативной работы.

Приказ Минздрава № 436н зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2026 года и вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Документ также расширяет возможности перехода в новые специальности через дополнительное профессиональное образование. Ранее, как писал «Медицинский вестник», Минздрав РФ представил концепцию профессиональной переподготовки нутрициологов для специалистов со средним и высшим медицинским образованием. Проектом приказа утверждаются две типовые программы — на 1296 и 576 часов.