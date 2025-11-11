Расширение «второго лишнего» может оставить за бортом отечественных производителей медизделий

Что предлагают

Минпромторг РФ предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой распространить механизм поддержки «второй лишний» на все медицинские изделия. Об этом рассказала замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева на конференции Novamed, передает корреспондент «ФВ». Инициативу поддержали Минздрав РФ и Росздравнадзор.

Сейчас правило действует в отношении закупок 110 позиций медизделий. Минздрав РФ предлагал включить в этот перечень еще 200 позиций, но Минпромторг РФ «пошел дальше».

«Мы считаем, что вот именно сегодня очень важно перейти от точечного включения различных видов медицинских изделий в этот механизм поддержки к глобальному подходу, который сегодня реализуется в фарме и хорошо себя зарекомендовал. Такую же практику можно использовать в отношении медизделий, потому что сегодня время — очень важный ресурс, которым невозможно пользоваться расточительно», — сказала Екатерина Приезжева, напомнив, как много времени ушло на включение во «второй лишний» стентов.

Риски расширения «второго лишнего»

Большинство опрошенных «ФВ» экспертов сходятся во мнении, что тотальное применение «второго лишнего» для закупки медизделий поддержит отечественных производителей.

«Предлагаемая мера фактически переводит весь сегмент медизделий в режим ограничения допуска: при наличии хотя бы одной надлежащим образом подтвержденной заявки на поставку изделия российского происхождения иностранные предложения подлежат отклонению. Такой подход должен сформировать устойчивый спрос на локальную продукцию и создать дополнительные стимулы для развития отечественного производства», — говорит председатель совета учредителей Национального аналитико-экспертного центра здравоохранения (АНО «НАЭЦЗ») Полина Габай.

В то же время такой режим неизбежно сужает конкурентное поле и повышает риски недоступности зарубежных медизделий из-за сокращения их поставок.

«Это вызывает озабоченность, особенно с учетом того, что в настоящее время рынок медизделий остается сильно импортозависимым», — добавляет она.

Ограничение доступа иностранных производителей к государственным закупкам неизбежно снижает конкуренцию, соглашается специалист по правовому регулированию медизделий, автор сервиса «Судебная разведка по медицинским изделиям» Алина Мустафина. Это может привести к росту цен на медицинские изделия, особенно при ограниченном количестве локальных производителей или низкой диверсификации предложения.

«В то же время плюсы механизма очевидны. Он стимулирует развитие отечественного производства, способствует импортозамещению и повышает устойчивость поставок. Производители получают дополнительные стимулы к локализации и трансферу технологий. Этот инструмент может стать эффективным фактором развития национальной промышленности, если при его реализации будут учтены риски», — говорит Алина Мустафина.

К примеру, опыт Китая показал, что жесткая протекционистская политика в отношении медицинских изделий вызывает ответные действия со стороны других стран.

«Так, в 2025 году Европейский союз ввел ограничения на участие китайских производителей медицинских изделий в европейских тендерах, расценив китайскую практику как недопустимое ограничение конкуренции. Таким образом, государства, внедряющие аналогичные меры, рискуют столкнуться с барьерами при экспорте собственной продукции», — отметила эксперт.

Нужен ли механизм отечественным производителям

По действующим правилам 100% медизделий российского производства и так обеспечены мерами поддержки, напомнил эксперт ВСП Алексей Федоров. При закупках изделий, которые не включены в перечни приложений к Постановлению Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024, применяется ценовая преференция 15%.

«Усиление мер поддержки с переходом на запреты и «второй лишний» могут привести к увеличению расходов медицинских организаций. Сейчас они могут приобрести иностранные изделия, не попавшие в перечни, в двух случаях: если на закупку не было подано предложений о поставке отечественных медизделий или если иностранный товар предложен по цене на 15% и более ниже цены российского товара, — объясняет Алексей Федоров. — После перехода на «второй лишний» там, где раньше медицинская организация получала иностранный товар по сниженной цене, она будет получать отечественный — по повышенной цене».

Инициатива Минпромторга может сработать как мера поддержки отечественного медпрома, если будут устранены два барьера.

«Первый — если заказчик изначально будет определять начальную цену, ориентируясь на цены более дешевых иностранных аналогов, то поставщики российской продукции просто не будут выходить на закупку, соответственно, и «второй лишний» не будет работать. Второй — если у заказчика есть объективно обоснованная потребность в товаре с характеристиками, которым соответствуют только иностранные товары, то, включив такие характеристики в извещение о закупке, заказчик сразу исключает предложение российской продукции», — говорит эксперт.

С чем сейчас сталкивается медпром

С мерами поддержки согласен генеральный директор Группы компаний «Юнимед» Александр Шибанов.

«Если медизделие качественное, эффективное и отвечает техническому заданию заказчика, зачем покупать импорт?» — говорит он.

Однако эксперт отмечает, что для их реальной работы необходимо, чтобы медизделия были внесены в реестр отечественной продукции.

«Реестр ведет Минпромторг России, но комплекс документов мы подаем на экспертизу в Торгово-промышленную палату РФ. Положительные заключения российские производители получают крайне редко: вслед за получением баллов им приходится доказывать, что материалы, из которых выполнено медизделие, были произведены в России. По сути это «второй круг» подтверждения производства на территории страны», — отмечает Александр Шибанов.

Положения постановления № 1875 могут быть применены к медизделиям, входящим в российский реестр или, если изделие произведено в странах ЕАЭС, реестр ЕАЭС. «Попасть в последний намного легче, чем в российский, к примеру, с пользованием импортных материалов. Порой российской компании проще организовать производство в Казахстане и выходить на торги через реестр ЕАЭС, чем делать это внутри страны», — добавил Александр Шибанов.

Применение «второго лишнего» при закупках медизделий вызывает несколько проблем, соглашается директор программ стратегического развития АО «Тонус» Игорь Хасин.

«Медицинские изделия с одинаковыми техническими параметрами имеют множество вариантов исполнения. В отличие от лекарств, которые можно точно отличать по действующему веществу и дозировке, медизделия могут иметь множество отличий, которые сегодня определяются на торгах как дополнительные требования. И это уже сегодня большая проблема!» — говорит он.

Действующая балльная система доказательства отечественного производства может отсечь от участия в торгах именно отечественных производителей, добавляет Игорь Хасин.

«Если производитель использует импортное сырье, а это бывает часто в силу того, что множество видов сырья просто не производится в стране, то по количеству набранных баллов он окажется тем самым «вторым лишним», — говорит он.

Расширение поддержки, таким образом, может привести к тому, что ценовая конкуренция в госзакупках снизится и суммарно увеличит затраты государства.

«Чтобы этого не произошло, нужны четкие правила внесения медицинских изделий в реестр Минпромторга РФ и их жестокое соблюдение. Реально ли это? Есть сомнения», — прогнозирует эксперт.