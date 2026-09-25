Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармвестник-ТВ
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Регионы не могут обеспечить пациентов «Круга добра» после наступления совершеннолетия

25.09.2026
13:42
ОльгаКоберник
Выпускники «Круга добра» после 19 лет могут остаться без терапии: на их лечение нужно 14 млрд руб. в год. Региональные бюджеты не в состоянии потянуть такую нагрузку, но без преемственности лекарственного обеспечения система теряет смысл, считает глава АРФП Виктор Дмитриев.
Фото: предоставлено организаторами

Терапия подопечных фонда «Круг добра», достигших 19-летия, может стать серьезной проблемой для федерального центра, регионов и пациентов. Неразрешенную проблему с лекарственным обеспечением «выпускников» фонда «Круг добра» поднял в ходе XIV Партнеринга «Лекарства России — к междисциплинарному диалогу» генеральный директор Ассоциации российских фармпроизводителей (АРФП) Виктор Дмитриев.

По его словам, в стране нет единого механизма поддержки орфанных пациентов, которые после наступления совершеннолетия покидают «Круг добра».

«Ежегодно для обеспечения подопечных фонда, которые достигнут совершеннолетия в 2024—2027 годах, потребуется 14 млрд руб. Это огромная сумма для регионов, и для многих территорий она просто неподъемна, — отметил Виктор Дмитриев. — Получается, что нужно иначе изыскивать средства для того, чтобы продолжать лечение. При существующей системе теряется смысл: получается, мы довели пациента до 19 лет и отпускаем на вольные хлеба».

Обеспокоенность эксперта вызывают предложенные Минфином России механизмы финансирования «Круга добра». Объем средств предлагается определять исходя из прогнозируемых поступлений от НДФЛ. «Буквально на днях появилась информация, что Минфин РФ предлагает дать возможность корректировок ассигнований в связи с тем, что по последнему году поступления в фонд за счет НДФЛ снизились. Число людей, которые получают более 5 млн руб. в год общего дохода, снизилось, при этом число выявляемых больных становится больше», — объяснил свою позицию Виктор Дмитриев.

Рекомендуем для вас

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Используются куки и рекомендательные технологии, которые обеспечивают корректную работу сайта

Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie.
С правилами применения рекомендаций можно ознакомиться по ссылке.