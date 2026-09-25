Регионы не могут обеспечить пациентов «Круга добра» после наступления совершеннолетия

Терапия подопечных фонда «Круг добра», достигших 19-летия, может стать серьезной проблемой для федерального центра, регионов и пациентов. Неразрешенную проблему с лекарственным обеспечением «выпускников» фонда «Круг добра» поднял в ходе XIV Партнеринга «Лекарства России — к междисциплинарному диалогу» генеральный директор Ассоциации российских фармпроизводителей (АРФП) Виктор Дмитриев.

По его словам, в стране нет единого механизма поддержки орфанных пациентов, которые после наступления совершеннолетия покидают «Круг добра».

«Ежегодно для обеспечения подопечных фонда, которые достигнут совершеннолетия в 2024—2027 годах, потребуется 14 млрд руб. Это огромная сумма для регионов, и для многих территорий она просто неподъемна, — отметил Виктор Дмитриев. — Получается, что нужно иначе изыскивать средства для того, чтобы продолжать лечение. При существующей системе теряется смысл: получается, мы довели пациента до 19 лет и отпускаем на вольные хлеба».

Обеспокоенность эксперта вызывают предложенные Минфином России механизмы финансирования «Круга добра». Объем средств предлагается определять исходя из прогнозируемых поступлений от НДФЛ. «Буквально на днях появилась информация, что Минфин РФ предлагает дать возможность корректировок ассигнований в связи с тем, что по последнему году поступления в фонд за счет НДФЛ снизились. Число людей, которые получают более 5 млн руб. в год общего дохода, снизилось, при этом число выявляемых больных становится больше», — объяснил свою позицию Виктор Дмитриев.